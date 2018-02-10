Rusya'dan 'bütün bölge ülkeleri' için uyarı

İsrail ile Suriye arasında bu sabah tırmanan gerilim konusunda Rusya'dan da açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın 'Suriye'nin ve bütün bölge ülkelerinin egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini' vurgulaması dikkat çekti.

Rus Dışişleri, İsrail’in İran’a ait bir insansız hava aracını (İHA) vurma gerekçesiyle Suriye hava sahasını ihlal etmesi ve bunun üzerine İsrail F-16’sının Şam yönetimi tarafından düşürülmesi konusunda açıklama yaptı. Açıklamada, Moskova’nın ‘Suriye’deki son saldırılar ve gelişmeler konusunda ciddi endişe duyduğu’ belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tüm taraflara çatışmadan kaçınma ve itidal çağrısı yaparken, ‘Suriye’nin ve bölgedeki tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği’ni belirtmesi dikkat çekti. Açıklamada, “Suriye’nin ve bölgenin tüm üyelerinin egemenliği ile toprak bütünlüğüne koşulsuz saygı göstermek gerekir” denildi. Bakanlık, Suriye’deki Rus personelinin güvenliğine yönelik tüm tehditleri ‘kabul edilemez’ bulduklarını da vurguladı.

İRAN: İHA DÜŞÜRÜLMEDİ

Bu sabah Suriye’de yaşanan gerilimin odağındaki İran’dan da açıklama var. İran devlet televizyonundan yapılan açıklamada, İHA’nın düşürüldüğü iddiası ‘saçmalık’ ifadesiyle yalanlandı; İranlıların Suriye’de sadece ‘danışmanlık’ rolü oynadığı savunuldu.

İsrail ordu sözcüsü ise İran’ın ‘saldırganlığına karşı savunma çabasında’ olduklarını ve durumu tırmandırmak istemediklerini savundu. Sözcü, “Bize saldıran herkese ağır bedel ödetmeye istekli, hazır ve muktediriz ama durumu tırmandırmayı amaçlamıyoruz” dedi.(duvar)