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10.02.2018 20:25

Rusya'dan Afrin'de çatışmasızlık bölgesi açıklaması!

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Rusya'dan Afrin'de çatışmasızlık bölgesi açıklaması!
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Astana görüşmeleri kapsamında Afrin'de bir çatışmasızlık bölgesi oluşturulmasının tartışıldığını söyledi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı devam ederken Rusya'dan bir Afrin açıklaması geldi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Astana'da yürütülen barış görüşmeleri kapsamında Afrin'de bir çatışmasızlık bölgesi oluşturulmasının tartışıldığını söyledi.

Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde yürütülen Astana görüşmelerinde daha önce Suriye'de dört çatışmasızlık bölgesi kararı alınmıştı. Bu bölgeler İdlib, Humus'un kuzeyi, Doğu Guta ve Ürdün sınırındaki Deraa ve Kuneytra eyaletlerinin bir bölümü olarak belirlenmişti.

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