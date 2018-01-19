Rusya'dan Afrin operasyonunun kaderini değiştirecek flaş hamle

TSK'nın Afrin'e gerçekleştirmesi beklenen harekat öncesinde, bölgedeki Rus askeri unsurları da çekilmeye başladı.
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Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin, yaklaşık 170 Rus askerinin Türkiye sınırına yakın bölgelerde bulunduğunu belirterek "170 Rus askerinin bugün itibarıyla Afrin'in 17 kilometre güneyine çekileceği bize içeriden gelen bilgiler." demişti.
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