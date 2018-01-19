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19.01.2018 18:25

Rusya'dan Afrin operasyonunun kaderini değiştirecek flaş hamle

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Rusya'dan Afrin operasyonunun kaderini değiştirecek flaş hamle
TSK'nın Afrin'e gerçekleştireceği beklenen harekat öncesinde, bölgedeki Rus unsanları çekilmeye başladı.

TSK'nın Afrin'e gerçekleştirmesi beklenen harekat öncesinde, bölgedeki Rus askeri unsurları da çekilmeye başladı.

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Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin, yaklaşık 170 Rus askerinin Türkiye sınırına yakın bölgelerde bulunduğunu belirterek "170 Rus askerinin bugün itibarıyla Afrin'in 17 kilometre güneyine çekileceği bize içeriden gelen bilgiler." demişti.

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