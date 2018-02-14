Rusya'da flaş iddia: Putin çok hasta

Sosyal medyada Putin'in 'ağır hasta' olduğu yönünde iddialar bulunuyor.
Putin’in ağır bir grip geçirdiği ifade ediliyor.
Putin hastalığı nedeniyle pazartesi günü Soçi’yi ziyaret etmedi, bugün Moskova’da ‘Mentor 2018’ isimli foruma katılımı randevusu iptal edildi ve önümüzdeki hafta planlanan ziyaretlerinin de yapılmayacağı açıklandı. Putin’in, kamuoyu önünde en son görüldüğü ‘Rusya’nın Liderleri’ yarışmasında sık sık öksürmesi ve sesinin zor çıkması dikkat çekmişti.
Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov ise gazetecilerin sorusu üzerine, Putin'in ciddi bir rahatsızlığı olmadığını vurguladı.
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