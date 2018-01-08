Rusya üslerine İHA'larla saldırı!

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki militanların 6 Ocak gecesi Hmeymim ve Tartus üslerine 13 silahlı insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.
Rus yayın kuruluşu Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı, bu girişimlerin Rus hava savunma araçlarıyla başarısızlığa uğratıldığını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Suriye'deki militanlar 6 Ocak gecesi Rus birliklerinin konuşlandığı Hmeymim üssüne 10, Tartus'taki donanma üssüne de 3 İHA'yla saldırı girişiminde bulundu.
"YARALI ASKER VE MADDİ ZARAR YOK"
Bakanlık, saldırı girişimleri sırasında Rus askerlerin yaralanmadığını ve üslerde maddi zarar oluşmadığını, üslerin işlevlerini olağan şekilde yerine getirmeye devam ettiğini de vurguladı.
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