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06.02.2018 17:50

Rusya, Türkiye'den yardım istedi

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Rusya, Türkiye'den yardım istedi
Rusya, İdlib'de düşürülen uçağının parçalarının bulunması için Türkiye'den yardım istedi

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı'nın, Suriye'nin İdlib bölgesinde cihatçılar tarafından düşürülen Su-25 tipi Rus savaş uçağının motoru dahil tüm parçalarının bulunması için Türkiye'den yardım istediği belirtildi. Rusya'nın bu şekilde uçağın vurulduğu taşınabilir uçaksavar füzelerinin tipini belirleyebileceği kaydediliyor.


Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İdlib'in hava sahasında 3 Şubat'ta taşınabilir bir uçaksavar füzesi ile teröristler tarafından düşürülen Su-25 uçağının tüm parçalarının bulunup ele geçirilmesi konusunda yardım etmesi için Türk tarafına bir talep iletti" deniliyor.


Açıklamaya göre ayrıca, Rus askeri uzmanlar, cihatçıların uçağı düşürmek için kullandığı taşınabilir uçaksavar füzesinin tipinin, üretim yerinin ve Suriye'ye nasıl gittiğinin belirlenmesi için uçağın motorlarının parçalarının ele geçirilmesiyle özellikle ilgileniyor.

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