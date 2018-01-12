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12.01.2018 21:55

Rusya: "Suriye'deki üssümüze saldıran militanlar öldürüldü"

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Rusya: "Suriye'deki üssümüze saldıran militanlar öldürüldü"
Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim üssüne insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlenmişti.

Rusya’dan yapılan açıklamada, Suriye’deki Hmeymim Hava Üssü’ne 31 Aralık’taki İHA saldırısını gerçekleştiren militanların öldürüldüğü belirtildi. Teröristlere ait İHA deposunun imha edildiği kaydedilirken; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı açıklamada Suriye’deki Rus üslerine saldıranların kim olduğunu bildiklerini söylemişti. 

Sputnik Türkiye’nin haberine göre, 31 Aralık'taki saldırıyı düzenleyen militanlara yönelik Rusya Özel Operasyon Kuvvetleri tarafından operasyon düzenlendiğini duyuran Rusya Savunma Bakanlığı, "Operasyonun nihai aşamasında İdlib'in batı sınırı yakınında sabotaj grubunun konuşlandığı yer tespit edildi. Teröristlerin otobüse binmek üzere tesise gelmesinin ardından militan grubunun tamamı imha edildi" açıklamasında bulundu.

Operasyon sırasında Suriye'deki çok katmanlı Rus askeri istihbarat sistemindeki tüm kuvvetlerin ve araçların teyakkuza geçirildiğini vurgulayan bakanlık, Rus askeri istihbarat birimlerinin İdlib'de teröristlere ait İHA montaj ve saklama deposu tespit ettiğini ve tesisinin yüksek hassasiyetli Krasnopol güdümlü topçu mermisiyle imha edildiğini ifade etti.

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