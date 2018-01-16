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16.01.2018 16:15

Rusya bu haberle çalkalanıyor

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Rusya bu haberle çalkalanıyor
400 bin Fransız mirasçı Rusya Federasyonu'nudan Çarlık Rusyası'nın borçlarını geri ödemesini istiyor. Lenin borçları tanımadığını ilan etmişti.

Ellerinde 19 yüzyıldan kalma Rusya İmparatorluğu bonosu olan Fransız vatandaşları Kremlin'den borcunu ödemesini istedi. 1867 yılında Rusya Devlet Demiryolları 15 milyar Frank değerinde tahvil çıkarmıştı. Sözcü'nün Russia Today'den aktardığı habere göre söz konusu tahvillerin değeri 53 milyar Euro ediyor.

LENİN BORÇLARI TANIMADI

Zamanında ellerinde bonoları olan 400 bin mirasçı ise Rusya'dan bonolarının parasını istiyor. Ekim devriminin ardından Rusya Devlet Başkanı olan Vladimir Lenin Rusya İmparatorluğu'nun borçlarını tanımadığını ilan etmişti.

 

Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra 1996 yılında Rusya Federasyonu ile Fransa arasında çarlık dönemi borçlarına ilişkin bir anlaşma imzalanmıştı. Bu anlaşmaya göre Rusya 400 milyon doları 50 milyon dolarlık 8 taksit halinde Fransa'ya ödemeyi kabul etmişti.

Rus Demiryolları tahvili. Fotoğraf: Russia Today

Rus Demiryolları tahvili. Fotoğraf: Russia Today

GEÇEN SENE BİLE ÖDEDİLER

Ekonmistler söz konusu miktarın Rusya İmparatorluğu'nun Fransa'ya olan borcunun sadece yüzde 2'si olduğunu ifade ediyor.  Rusya geçen sene Sovyet dönemi tazminatı olarak Bosna Hersek'e 152 milyon dolar tazminat ödemişti.

TÜRKİYE OSMANLI'NIN BORÇLARINI 1954'TE KAPATTI
Lozan Antlaşması'nın 46. maddesi ile Osmanlı'dan kalan borçların Osmanlı Devleti'nden ayrılan devletler arasında bölüştürülmesi kabul edildi. 47. maddeye göre de Osmanlı borçlarının yıllık ödemelerinin borçlu devletler arasında paylaşımı Duyun-u Umumiye Meclisi tarafından yapıldı. Anlaşmaya göre Türkiye borçların yüzde 62'sini, 1912 sonrası aldığı borcun yüzde 73.59'unu ödemeyi kabul etti. Toplam borç 82 milyon 456 bin 337, faizleriyle birlikte 107 milyon 528 bin 461 altın liraya denk gelir. Türkiye borçları 1929 yılında ödemeye başladı ve borçların tamamı 1954 yılında kapatıldı.

 

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