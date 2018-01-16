Rusya bu haberle çalkalanıyor

400 bin Fransız mirasçı Rusya Federasyonu'nudan Çarlık Rusyası'nın borçlarını geri ödemesini istiyor. Lenin borçları tanımadığını ilan etmişti.

Ellerinde 19 yüzyıldan kalma Rusya İmparatorluğu bonosu olan Fransız vatandaşları Kremlin'den borcunu ödemesini istedi. 1867 yılında Rusya Devlet Demiryolları 15 milyar Frank değerinde tahvil çıkarmıştı. Sözcü'nün Russia Today'den aktardığı habere göre söz konusu tahvillerin değeri 53 milyar Euro ediyor.

LENİN BORÇLARI TANIMADI

Zamanında ellerinde bonoları olan 400 bin mirasçı ise Rusya'dan bonolarının parasını istiyor. Ekim devriminin ardından Rusya Devlet Başkanı olan Vladimir Lenin Rusya İmparatorluğu'nun borçlarını tanımadığını ilan etmişti.

Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra 1996 yılında Rusya Federasyonu ile Fransa arasında çarlık dönemi borçlarına ilişkin bir anlaşma imzalanmıştı. Bu anlaşmaya göre Rusya 400 milyon doları 50 milyon dolarlık 8 taksit halinde Fransa'ya ödemeyi kabul etmişti.

GEÇEN SENE BİLE ÖDEDİLER

Ekonmistler söz konusu miktarın Rusya İmparatorluğu'nun Fransa'ya olan borcunun sadece yüzde 2'si olduğunu ifade ediyor. Rusya geçen sene Sovyet dönemi tazminatı olarak Bosna Hersek'e 152 milyon dolar tazminat ödemişti.