Rüştü Reçber'den Fatih Altaylı'ya zehir zemberek yanıt!

Rüştü Reçber "Sana Hürriyet'te nasıl yazdırıyorlar" diyen Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya çok sert bir yanıt yazdı.

Hürriyet'te spor yazarlığı BeIN Sport Türkiye'de de yorumculuk yapan Rüştü Reçber, kendisini Fatih Terim düşmanlığı yapmakla suçlayan Fatih Altaylı'ya ateş püskürdü.

Rüştü Reçber, Fatih Altaylı'ya hitaben "Adımı bir yerde anıyorsan soyadımı da yanına koyacaksın. Bak ben sana sayın Altaylı diyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Rüştü Reçber'in "Fatih Altaylı'ya cevap" başlıklı bugünkü yazısı:

Sayın Altaylı ..

Öncelikle benim ismimi yazıyor ya da söz ediyorsanız soyadımı adımın yanına ekleyeceksiniz.

Bakın ben öyle yapıyorum.

Gelelim ima etmeye çalıştığınız söylemlerinize.

1- Hayır yanılıyorsunuz. Benim Fatih Terim’le kan davasına dönüşen bir olayım ya da hesaplaşmam yok. Ben Fatih Terim ile ilgili eleştirilerimi ve gerçekleri dile getirdim. Gerçekleri yazıya dökmem ve bunu kamuoyu ile paylaşmam sizi bu düşünceye sevk etmişse kan davasının anlamını bilmiyorsunuz demektir.

2- Bağlı olduğum beIN Sports’un ve Hürriyet Gazetesi’nin yayın ilkelerine aykırı bir yazım ve söylemim olmadı. Dolayısıyla yaptığım yorumlar ve yazdığım yazılar bu iki değerli büyük kuruma zarar verici türden değildir. Sizin olayları farklı yöne çekmenize gerek yok. Sizin beni şikayetiniz oralara işlemez. Ben yazdığım yazının ve söylediğim her sözün arkasındayım. Ne tetikçi olurum ne de böyle düşünenlere müsaade ederim.

Siz böyle konuşarak ve yazarak beni Galatasaray taraftarına hedef gösteriyorsunuz. Ama bu çabanız inanın boşa. Çünkü o taraftar ezeli rakipleri olan Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta oynarken bile bana bir defa bile ne hakaret etti ne de saygısızlık yaptı. Onların bana gösterdiği saygıya ve sevgiye ben de aynı şekilde karşılık vermeye çalıştım. Kısacası beni Galatasaray taraftarı ile karşı karşıya getirme çabalarınız boşa çıkacaktır. Daha önce de yapmaya çalışanlar oldu ama başaramadılar. Daha da üzücü olan yanı bu girişimleriniz maalesef size de bir şey kazandırmayacaktır.

Sonuç olarak;

Allah’a şükürler olsun ki yıllarca her türlü olaylara karşı dik durmasını bildim, hiçbir şeyin altında kalmadım. Ve alnım ak, geçmişim temiz ve bildiğim doğrular eşliğinde de hayatımı sürdürmeye devam ediyorum, edeceğim de...