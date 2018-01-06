Russell Crowe'dan Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı

Çanakkale Savaşı’nın anlatılacağı filmde Atatürk rolü için Kıvanç Tatlıtuğ’a teklif gittiğini öğrenen Russell Crowe, sosyal medya hesabından Tatlıtuğ'a övgü dolu sözler söyledi.

Dün, Hürriyet Kelebek Yazarı Cengiz Semercioğlu'nun Kıvanç Tatlıtuğ'a Atatürk rolünde oynaması için teklifi gittiğini yazması sonrasında Oscar ödüllü oyuncu RÇanakkale Savaşı’nın anlatılacağı filmde Atatürk rolü için Kıvanç Tatlıtuğ’a teklif gittiğini öğrenen Russell Crowe, resmi Twitter hesabından 'Kıvanç, çok iyi aktör” diye tweet attı.

Kıvanç Tatlıtuğ da ünlü oyuncunun bu sözlerine kayıtsız kalmadı. Tatlıtuğ, Twitter hesabından Oscar ödüllü oyuncunun yeni yılını kutlayarak kendisi için söylediği güzel sözler için teşekkür etti.

Russell Crowe, senaryosunu Andrew Anastasios ve Andrew Knight'in yazdığı, yönetmenliğini kendisinin üstlendiği 2014 Avustralya, Türkiye ve ABD ortak yapımı Son Umut adlı filmde Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz ile birlikte rol almıştı.ussell Crowe’dan ilginç bir tweet geldi.