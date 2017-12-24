Rus uzmanlardan domates hamlesi

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor) uzmanları, domates üreticilerini denetlemek üzere bugün Türkiye'ye geliyor.

SPUTNİK- Rossel Hoznadzor'dan yapılan açıklamaya göre 29 Aralık'a kadar Türkiye'de bulunacak olan Rus uzmanlar, birkaç üretici firmayı denetleyecek.

Türkiye'nin bildirdiği listede yer alan üretici firmalar, denetimden geçmeleri halinde Rusya'ya domates ihraç edebilecek.

Rus uçağının düşürülmesinin ardından Türkiye'den domates ithalarına yasak getiren Rusya yönetimi, 1 Kasım 2017'den itibaren Türk domatesine kapıları yeniden açmıştı.