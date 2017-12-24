  • BIST 111.099
  • Altın 156,375
  • Dolar 3,8121
  • Euro 4,5104
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -2 °C
24.12.2017 22:00

Rus uzmanlardan domates hamlesi

»
Rus uzmanlardan domates hamlesi
Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor) uzmanları, domates üreticilerini denetlemek üzere bugün Türkiye'ye geliyor.

SPUTNİK- Rossel Hoznadzor'dan yapılan açıklamaya göre 29 Aralık'a kadar Türkiye'de bulunacak olan Rus uzmanlar, birkaç üretici firmayı denetleyecek.

Türkiye'nin bildirdiği listede yer alan üretici firmalar, denetimden geçmeleri halinde Rusya'ya domates ihraç edebilecek.

Rus uçağının düşürülmesinin ardından Türkiye'den domates ithalarına yasak getiren Rusya yönetimi, 1 Kasım 2017'den itibaren Türk domatesine kapıları yeniden açmıştı.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçelileri üzen ölüm24 Aralık 2017 Pazar 19:55
  • Sahneye fırlayıp panik yaratmıştı: Açıklama yaptı24 Aralık 2017 Pazar 19:33
  • Oğlunu kaybeden Mesut Yılmaz'ın en zor konuşması24 Aralık 2017 Pazar 19:23
  • Bir dönemin 'kahraman kaymakamı' da ihraç edildi24 Aralık 2017 Pazar 19:11
  • Kamuya 110 bin memur alınacak24 Aralık 2017 Pazar 19:01
  • SON DAKİKA: Uzman çavuşa silahlı saldırı24 Aralık 2017 Pazar 18:47
  • CHP'li eski başkanın aracı kurşunlandı24 Aralık 2017 Pazar 18:26
  • Musa Anter'in oğlu KHK ile ihraç edildi24 Aralık 2017 Pazar 18:20
  • Akaryakıta rekor zam gelince böyle çözüm buldular24 Aralık 2017 Pazar 17:47
  • Sedat Peker ile ilgili önemli iddia!24 Aralık 2017 Pazar 17:44
    • FOTO GALERİ
    • Anoreksiya hastası olmuştu, son hali görenleri şaşırttı!
    • 'Ayla' filminin kamera arkası
    • Bu kuyruğu görenler inanamadı!
    VİDEO GALERİ
    • Kemal Kılıçdaroğlu CHP Eskişehir İl Kongresi'ne katıldı
    • Erdoğan'ın üzerine atlayınca ortalık karıştı! İşte o görüntü
    • Hurdaya dönen otobüsten sağ çıktı!
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti