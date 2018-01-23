Rus medyası tartışıyor: Rusya, Kürtlere desteğini neden çekti?

Rus Kommersant gazetesi, Rusya’nın Kürtlerin Soçi’deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne katılmasını istemesine rağmen Ankara’nın harekatını kınamadığını, sadece rahatsızlık açıklamasıyla yetindiğini belirtti.

Sputnik’te yer alan habere göre, Kommersant’a konuşan Rusya Savunma Bakanlığı’na yakın kaynaklar, Rus tarafının askeri faaliyetlerin yürütüleceği bölgenin net olarak belirlenmesine ilgi gösterdiğini, Türk tarafının da Afrin’i nihai ve değişmez amaç olarak belirlediğini ve bunun genişlemeyeceğini ifade etti.

Bir diğer üst düzey askeri yetkili, Rusya’nın Türk askerinin eylemlerine yaklaşımını şöyle niteledi:

Müdahale olmamalı. Bizim Suriye’de kendi amaçlarımız ve görevlerimiz var.

İdlip’e operasyon

Afrin’e yönelik askeri müdahale ile beraber Suriye ordusu Rusya’nın da desteğiyle İdlip’e operasyon başlattı. Rusya Savunma Bakanlığı, bugün (22 Ocak) Suriye ordusu ve milis güçlerinin İdlip’te çembere alınan Şam’ın Fethi Cephesi (eski adıyla Nusra Cephesi) militanlarına yönelik operasyon başlattığını açıkladı.

“Akar ve Fidan, Moskova ziyaretinde Kremlin’le mutabakat sağladı”

Gazete, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan’ın harekat öncesi gerçekleştirdiği Moskova ziyaretinin Ankara’nın eylemleri üzerinde Kremlin’le mutabık kalındığını gösterdiğini vurguladı.

“Harekat Moskova’yla yapılan anlaşma sonucunda düzenlenebilir”

Rus siyaset bilimci Kirill Semenov ise, Afrin harekatının ancak Rus tarafıyla yapılan anlaşma sonucunda düzenlenebileceğini kaydetti.

Semenov, “Türk uçaklarının Suriye hava sahasını kullandığı göz önüne alındığında, Türkiye’nin Afrin harekatı, ancak Rus tarafıyla yapılan anlaşma sonucunda düzenlenmiş olabilir. Kazalardan kaçınmak için Moskova’nın hava sahasının açılmasına onay vermesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı yalanladı

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamayla “Harekatın Afrin ile sınırlı kalacağına dair Rusya’ya taahhüt verildiği” sözleri yalanlandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ““Kürtler, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne davet edilenler listesinde” açıklamasına dair de açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, PYD’nin Soçi’ye katılması konusu “kırmızı çizgimizdir” dedi.