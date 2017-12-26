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27.12.2017 03:15

Rus geline yeni eşten sürpriz destek!

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Rus geline yeni eşten sürpriz destek!
Yuliva Pikolova, İzmir’de 5 yıl evli kalıp boşandığı Türk işadamı İ.C.’ye, evine zorla girip kendisini dövdüğü ve sahte belgelerle kendisi hakkında icra takibi yaptırdığı iddiasıyla dava açtı...

RUS uyruklu Yuliva Yurneva Pikolova ile 1997 yılında evlenen Türk koca İ.Y.C., 5 yıl sonra 2002’de boşandı. Çiftin kızlarının velayeti babaya verildi. Boşandıktan sonra kızına yakın olmak için İzmir Urla’da kalmaya başlayan Yuliva, eski eşi İ.Y.C.’nin, evine zorla girip kendisini darp ettiği iddiasıyla şikâyetçi oldu. Urla Sulh Ceza Mahkemesi’nde İ.Y.C. 3 bin 320 lira adli para cezasına çarptırıldı. Genç kadın bu olayların ardından İstanbul’a taşındı.

İ.Y.C., iddiaya göre boşandığı eşinin eşyaları alıp götürdüğü, kalanları da kırıp döktüğünü öne sürerek icra takibi başlattı. İzmir 2. İcra Hukuk Mahkemesi’nin icra takibi tebligatı İstanbul’a gönderildi. Ancak birlikte yaşadığı kişiden hamile kalan Yuliva Pikolova bu sırada doğum için İzmir’deydi. Tebligatı ise İstanbul’a giden İ.Y.C.’nin aldığı öne sürüldü. İcradan habersiz olan Yuliva, tebligatı almış göründüğü için itiraz hakkını kaybetti.

YARGITAY KARARI BOZDU

İzmir 2. İcra Hukuk Mahkemesi, Özlem Ö.C.’nin tanıklığına rağmen İ.Y.C.’nin lehine karar verdi. Yuliva, avukatları Gökhan ve Bahar Uluhan aracılığıyla temyize gitti. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi kararı bozdu. İzmir 2. İcra Hukuk Mahkemesi, yeniden gördüğü davayı usulsüz olduğu gerekçesiyle sonlandırdı. Yuliva’nın avukatları Bahar ve Gökhan Uluhan, İ.Y.C. hakkında “Dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik, sahte olduğunu bildiği özel belgeyi kullanarak mahkemeyi yanıltmaya çalışmak” suçlarından Cumhuriyet Savcılığı’na şikâyet dilekçesi verdi. 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada İ.Y.C., “özel belgede sahtecilik” suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakılırken İ.Y.C., 5 yıl içinde suç işlerse bu cezasını da çekecek. Kocası için tanıklık yaptığı dönemde aldatma iddiasıyla eşinden ayrı yaşayan Özlem Ö.C.’nin boşanma davasının sürdüğü belirtildi. (Habertürk)

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