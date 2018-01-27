Rus elçiden açıklama: ABD'nin Suriye'yi bölmesine izin vermeyeceğiz

Rusya’nın Lübnan Büyükelçisi Aleksander Zasypkin, Amerika’nın Suriye’de attığı adımların kaygı verici olduğunu söyledi.

Yakın Doğu Haber’de yer alan habere göre, El Meyadin televizyonuna demeç veren Rusya’nın Lübnan Büyükelçisi Aleksander Zasypkin, Amerika’nın son dönemde attığı adımların Suriye’yi bölmeye yönelik olduğunu; ancak onun bunu yapmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Türkiye’nin Afrin’e yönelik askeri operasyonuna da değinen Zasypkin, “Türkiye’nin Suriye’ye müdahalesinden kaygılıyız. Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve ulusal egemenliğinin korunması gerektiğini vurguluyoruz” dedi.

Amerika’nın Suriye’de kontrol altında tuttuğu bölgelerde kuşku verici adımlar attığını belirten Rus Büyükelçi, “Washington Suriye’de silahlı grupları silahlandırdı, yerel kurumlar kurdu, yeni bir ordu ve güvenli bölge oluşturdu. Bütün bunlar Washington’un Suriye’yi bölmek istediğini gösteriyor. Ama biz bunu yapmalarına izin vermeyeceğiz” dedi.