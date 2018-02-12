Rus Dışişleri'nden Türkiye'deki vatandaşlarına uyarı!

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de görülen şarbon vakalarına karşı vatandaşlarını uyardı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Kriz Merkezi, Rus vatandaşlarını Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 70'den fazla kişinin şarbon şüphesiyle hastaneye başvurduğunu belirtti.

Akçaabat'ta hastalanarak ölen ineğinin etini tüketen Fatma Çakır, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Trabzon İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada kesilen hayvanın etinde şarbon hastalığı mikrobu tespit edildiğini açıklanmıştı.

73 kişi de halsizlik, mide yanması ve yüksek ateş gibi şikayetlerle acil servise başvurmuştu.