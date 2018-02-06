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06.02.2018 05:30

Rus basınından iddia: Uçağımızı Türkiye yanlısı ‘muhalifler’ düşürdü

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Rus basınından iddia: Uçağımızı Türkiye yanlısı ‘muhalifler’ düşürdü
Rus basını, İdlib’de düşürülen savaş uçağının Türkiye yanlısı Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) parçası ‘ılımlı’ Ceyş el Nasır tarafından düşürüldüğü yorumunu yaptı.

SU-25 tipi Rus savaş uçağı, 3 Şubat’ta İdlib’de bombardıman sırasında omuzdan ateşlenen füzeyle düşürülmüştü. Uçaktan paraşütle atlayan pilot ise daha sonra öldürülmüştü.

BBC Türkçe’nin haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dimitri Peskov, Suriye’nin İdlib bölgesinde cumartesi günü Su-25 tipi bir savaş uçağının düşürülmesi ile ilgili bir açıklama yapmıştı. Peskov, Suriyeli muhaliflerin omuzdan atılan füzeleri kullanmasının tüm devletler için büyük bir tehlike olduğunu söylemişti.

Peskov, “Uçağı vuran isyancılara silah sistemlerini kimin sağladığını söylemek için erken. Ama bu tür füzelerin teröristlerin eline düşmesi çok endişe verici” demişti.

Olay Rus basınında geniş yer bulurken, yapılan bazı yorumlarda Türkiye suçlandı.

Nezavisimaya Gazeta, hem Arap hem de Türkiyeli medya kuruluşlarının yayınları ve sosyal medyadaki bilgileri işaret ederek, “Rus jetini düşürme operasyonunun Türkiye yanlısı ÖSO parçası ılımlı Ceyş el Nasır tarafından yapıldığını gösteriyor”yorumu yaptı.

‘Rusya, Erdoğan’ı eleştirmeyi bıraktı’

Gazeteye konuşan askeri uzman Vladimir Popov şunları söyledi: “Türkiye yanlısı militanların Rus uçağını vurduğu gayet açık. Bu hamlelerin arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun ahbap çavuşları var.” Popov ayrıca Türk boru hattı inşası nedeniyle Moskova’nın Erdoğan’a ekonomik anlamda bağımlı olduğunu bu yüzden de Rusya’nın Erdoğan’ı siyasi düzeyde eleştirmeyi bıraktığını söyledi.

Novaya Gazeta ise şöyle yazdı: “Rus uçağının düşürüldüğünün görüldüğü videonun hemen yayımlanması, Rus Savunma Bakanlığı’nın sessiz kalmak istemediğinin bir göstergesi. Rus Su-25 savaş uçağını Türkiye’nin kontrolündeki militanlar mı yoksa kontrolden çıkanlar mı vurdu? Rus uçağının vurulması Soçi’de 29-30 Ocak’taki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin sonuçlarından memnun olmayan ÖSO’nun komutanlarının özel operasyonu olduğu fikri de dışlanmamalı.”

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