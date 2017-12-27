Rus basınında flaş Türkiye iddiası

Rusya savunma sanayi şirketi Rosteh'in başkanı Sergey Çemezov'ün açıklamaları Rus basının gündemine bomba gibi düştü.

Rus basınında, Rusya savunma sanayi şirketi Rosteh'in başkanı Sergey Çemezov'un, 'Türkiye'nin Rusya'dan 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında satın aldığı' açıklaması yer ardı.

Sputnik'in Kommersant gazetesinden aktardığı habere göre, Çemezov, S-400 sevkiyatını öngören anlaşmanın maliyeti ile ilgili soruyu yanıtlayarak, Türkiye'nin 4 adet S-400 bataryasını aldığını doğruladı ve bunlar için 2.5 milyar dolar ödediğini söyledi.