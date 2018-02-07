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07.02.2018 18:30

Rus aktristin morgda da tecavüze uğradığı ortaya çıktı

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Rus aktristin morgda da tecavüze uğradığı ortaya çıktı
Rus aktris Oksana Aplekaeva'nın ölümünden sonra kaldırıldığı morgda tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Mankenstar yarışmasıyla Rusya çapında ünlenen Oksana defalarca tecavüz edilerek öldürülmüştü.

Vatan- Rusya’da yaşayan reality şov yıldızı Oksana Aplekaeva, 2008 yılında bir otoyolun kenarında ölü bulundu. Cesedi bir kamyon şoförü tarafından bulunan kadının aradan yıllar geçmesine rağmen katiline ulaşılamadı.


KANITLAR ÖLDÜKTEN SONRA TECAVÜZE UĞRADIĞINI GÖSTERDİ

Rusya’nın üst düzey reality şovu Dom 2’de oynayan Oksana ile ilgili bedeninde bulunan yeni kanıtlar daha ayrıntılı adli tıp testlerine girmesine yol açtı. Toplanan kanıtlar, Oksana’nın ölümünden sonra tecavüze uğradığını ortaya koydu. DNA testleri suçlunun, 37 yaşındaki Alexander isimli morg teknisyeni olduğunu gösterdi.


BAŞKA CESETLERE DOKUNMAMIŞ

Tecavüzcünün eylemleri ortaya çıkana kadar morgda çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı. Alexander morgda tam 12 yıl çalışmıştı. Raporlara göre o dönem diğer cesetlere benzer şeyler yaptığıyla ilgili kanıtlara ulaşılamadı.

CEZA ALMAYABİLİR

Rus medyası, Rusya kanunlarında bu tür olaylarla mücadeleye dair bir şey bulunmaması nedeniyle Alexander’ın bu olay için cezalandırılamayacağını bildirdi. Alexander olay sonrası hastanedeki işinden istifaya zorlandı.

CİNAYETLE İLGİSİ YOK

Polis, Alexander’ın Oksana Aplekaeva cinayetiyle hiçbir ilgisi olmadığını belirtti. Hala bulunamamış olan katilin, genç kadını hareket halindeki arabadan attığı ve daha sonra cinayetin üstünü kapatmak için cesedi başka bir yere taşıdığına inanılıyor.

PARTİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis, genç modelin bilgisayarındaki bilgilerden, para karşılığında Rusya'nın önde gelen iş adamlarıyla birlikte olduğu ve bu kişilerle grup seks partileri düzenlediğini ortaya çıkardı.

 

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