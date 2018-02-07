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08.02.2018 02:45

Ruhani'den, Çavuşoğlu görüşmesine ilişkin açıklama

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Ruhani'den, Çavuşoğlu görüşmesine ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Tahran'da görüştü.

Ruhani, ülkesinin bölge sorunlarının çözümü ve kaygıların giderilmesi konusunda Türkiye'yle daha geniş işbirliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

İran Cumhurbaşkanlığı ofisinden görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, Ruhani, ABD ve İsrail'in bölgedeki sorunların bitmesini istemediğini belirterek, "Günümüzde bazıları bölgedeki coğrafi sınırları değiştirmeye çalışıyor. Kuzey Irak'ta başarısız olan bu güçler şimdi Suriye'nin kuzeyinde bu komployu uygulamaya çalışıyor" dedi.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemine değinen Ruhani, "Suriye'de huzur sağlanırsa bölge ülkeleri de kendilerini güvende hisseder. Bu konuda İran, Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliği büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.

İkili ekonomik ilişkilerin de ele alındığı görüşmede Ruhani, ülkesinin enerji alanında Türkiye'yle var olan ilişkileri genişletmeği istediğini ve konuda Türk işadamların İran'daki petrol ve doğalgaz sahalarında yatırım yapmasını olumlu karşılayacaklarını kaydetti.

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