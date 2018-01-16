Ruhani'den çarpıcı nükleer açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, geçen cuma günü, İran’ın Ortak Kapsamlı Eylem Planı’ndaki (JCPOA) “korkunç hataları” düzeltmediği takdirde ülkesinin anlaşmadan çekileceğini duyurmuştu. Açıklama sonrasında İran cephesinden tepki gelmesi gecikmedi.

Şark'ul Avsat 'ta yer alan habere göre Ruhani, devlet televizyonunda canlı yayınlanan konuşmasında, “ABD yönetimi, nükleer anlaşmayı zayıflatmayı başaramadı… Trump, ısrarlı çabalarına rağmen anlaşmanın altını oyamadı… Bu anlaşma, İran için uzun vadeli bir zafer niteliğinde” dedi.

Ruhani, “Hangi hükümet olursa olsun, eski ABD Başkanı Obama’nın görevdeyken imza atmış olduğu ve İran ile altı dünya gücü (ABD, İngiltere, Rusya, Fransa, Çin, Almanya) arasında gerçekleşen 2015 nükleer anlaşmasını görmezden gelir veya değiştirecek olursa, dengesini kaybedecektir” şeklinde konuştu.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan İran Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, “İran Meclisi olarak nükleer anlaşmanın yapısında herhangi bir değişiklik yapılmasını asla kabul etmeyeceğiz. ABD Başkanı’nın bahsettiği değişiklikler tüm anlaşmayı ortadan kaldırmaktadır. Eğer böyle bir şey yapmak istiyorlarsa bunu başaramayacaklar” ifadelerini kullandı.