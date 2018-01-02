Ruhani: Protestolar tehdit değil fırsat

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Pazartesi günü bir araya geldiği milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada protestoların bir tehdit olarak değil, insanların sorunlarını görmek için bir fırsat olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Ülke genelindeki protestoların beşinci günü geride bıraktığı İran'da her eylemcinin yurt dışından emir almadığını vurgulayan Ruhani, "bir grup insan da fikirlerini ve sorunlarını aktarmak için sokağa çıktı" dedi.

Ruhani, protestocuları sokağa çeken tek şeyin ekonomik sorunlar olmadığını, insanların daha fazla özgürlük istediğini de belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin konuşması Pazartesi akşam yerel saatle 20.00'de devlet televizyonundan yayınlandı.

Öte yandan beş gündür sessizliğini koruyan dini lider Ayetullah Hamaney'in de bir açıklama yapması bekleniyor.

Devlet televizyonu: Bir polis silahla öldürüldü

İran'da beşinci gününe giren protestolarda bir polisin protestocular tarafından silahla öldürüldüğü belirtildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre İran'ın iç kesimlerinde yer alan Necefabad kentinde göstericiler bir polisi silahla öldürürken üç kişiyi yaraladı.

Bu bir polisin yaşamını yitirdiğine dair ilk açıklama oldu. Bazı haber sitelerinde Necefabad'daki ölü sayısı iki olarak verilirken, bazı kaynaklar da ölenlerin Devrim Muhafızları veya Besic milislerinden olduğuna yönelik birbiriyle çelişen bilgiler yer aldı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamhani, konuyla ilgili yaptığı konuşmada sosyal medyayı kullanan yabancı ülkeleri yaşananlardan sorumlu tuttu:

"İran'daki durumla ilgili kullanılan sosyal medya etiketleri ABD, Britanya ve Suudi Arabistan'dan geliyor.

"Sosyal medya üzerinden İran halkına karşı savaş açıtılar."

Pazartesi günü parlamento üyeleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise protestoların bir tehdit değil, insanların sorunlarının çözüleceği bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jonhson: Taraflar şiddetten kaçınmalı

Pazartesi akşamı İran'la ilgili bir basın açıklaması yayınlayan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, tüm tarafları şiddetten uzak durmaya davet etti.

İngiltere'nin İran'daki olayları yakından takip ettiğini söyleyen Johnson, İranlı yetkililerin protestocuların dikkat çektiği önemli konuların tartışılmasına izin vermesi gerektiğini söyledi ve ekledi:

"İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin imzalanmasının 70. yılında insanlar ifade özgürlüğüne sahip olmalı aynı zamanda da yasalara uygun olarak protesto gerçekleştirmeli.

"İran'da insanların yaşamını yitirmesinden üzüntü duyuyoruz ve tüm tarafları şiddetten uzak durmaya, uluslararası insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz."

(BBC türkçe)