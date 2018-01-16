Rudaw, 6 maddelik Bağdat-Erbil anlaşmasını yayınladı

Irak hükümeti ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY), dış uçuşların başlaması için anlaştığı belirtildi. Erbil ile Süleymaniye havaalanlarının dış hatlara açılması konusunda 6 madde üzerinde uzlaşıldı.

Rudaw’ın haberine göre, Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri ve Başbakanlık Ofisi Sorumlusu Mehdi Allak başkanlığındaki bir heyet, bu sabah Erbil’e gitti.

Toplantının ardından Erbil ile Bağdat heyetlerinden yapılan ortak basın açıklamada; asayiş, sınır kapıları, havayolları, gümrük, gümrük kapıları, baraj ve petrol konularının görüşüldüğü belirtildi. Açıklamada, Erbil ile Süleymaniye havaalarının dış hatlara açılması konusunda Erbil ile Bağdat’ın 6 madde üzerinde anlaştığı aktarıldı.

Anlaşma sağlanan 6 madde şu şekilde:

1- Erbil ve Süleymaniye havaalanları Irak Sivil Havacılık Kurumu Yasaları’na bağlı kalacak.

2- Erbil ile Süleymaniye’de uçuşlar çift yönlü yapılacak.

3- Havacılık, asayiş ve uçuş güvenliği temsilcileri Erbil ile Süleymaniye havalimanlarında sürekli bulunacak.

4- Sorunların çözülmesine dair pilotların rutin toplantıları Irak Sivil Havacılığı öncülüğünde yapılacak.

5- Erbil ile Süleymaniye havaalanlarına Irak Sivil Hava Kurumu tarafından atanma yapılacak.

6- Erbil ile Süleymaniye havaalanlarında Irak Sivil Hava Kurumu Yasası’nın 2008 yılı 5’inci sayısına uygun olarak kira sistemi uygulanacak. Buna göre havaalanları yönetimi aylık olarak bilgilendirilecek.

(duvar)