RTÜK’ün yandaş kanal inadı, Saray bile dinlemiyor

Birçok televizyon kanalı için büyük para cezaları kesen RTÜK, Turkuvaz Medya Grubu’nun televizyon kanalı Atv’ye ceza vermemek için direniyor.

SİNAN TARTANOĞLU - CUMHURİYET - Birçok televizyon kanalı için büyük para cezaları kesen RTÜK, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın ağabeyi Serhat Albayrak’ın yönettiği Turkuvaz Medya Grubu’nun televizyon kanalı Atv’ye ceza vermemek için direniyor.

“Esra Erol’da” programının kasım ayında yayımlanan bölümleri ile igili RTÜK’e; iki hastane yönetimi, Ankara ve Adana İl Sağlık müdürlükleri, Sağlık Bakanlığı hatta Cumhurbaşkanlığı’ndan bile şikâyet gitti. RTÜK uzmanları yayın ilkelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle idari para cezası verilmesini istedi. Ancak bu rapor, üst kurul yönetimi tarafından 4 hafta boyunca toplantılarda görüştürülmedi. RTÜK, Atv’ye Kasım 2016’dan bu yana sadece 4 kez para cezası kesebildi.

“Esra Erol’da” programının 2017 yılının kasım ayı içinde yayımlanan bölümlerinde, Adana Meydan Doğumevi’nde, 20-30 yıl önce, yeni doğan çocukların öldüğü veya aileye öldüğünün söylendiği, aslında ölmeyen çocukların, hastanede çalışan doktorlar tarafından zengin ailelere satıldığı iddia edildi. Yayın sırasında, şu an emekli olan hastane çalışanlarının isimleri ve fotoğrafları, “34 yıllık sır perdesinde sona geliniyor” gibi altyazılarla sunuldu.

Doktordan şikâyet

Sözkonusu yayınlar nedeniyle RTÜK’e çok sayıda şikâyet ulaştı. Programda çocukları sattığı iddia edilen doktor, avukatı aracılığıyla üst kurula yazı yazarak, yayının kişilik haklarına aykırı olduğunu; kendisi, eşi ve çocuklarının büyük mağduriyet yaşadığını iletti ve RTÜK’ten, “yayınların durdurulmasını” istedi.

Hastaneden şikâyet

Yayında ismi geçen hastane çalışanlarından birinin yakını, programı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikâyet etti. “Sayın Cumhurbaşkanım” ifadeleri ile başlayan başvuruda, “Atv Esra Erol programı tanıdığım iki insanın kişilik haklarını ihlal eden yayın yapmakta. Çocukluğumda tanıdığım insanlar eğer suçlularsa devlet yargılasın. Ekranda demedikleri kalmadı. Toplum içine çıkamaz hale geldiler. İzleyiciler, ‘evini yakalım, idam edelim’ gibi ifadeler kullanıyorlar. Belki de masum iki kişiyi linç edecekler. Siz televizyonun gücünü en iyi bilen kişisiniz. Ama Esra Hanım yanlı davranıyor. Yayını durdurmanızı rica ediyorum” ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanlığı, 7 Kasım’da aldığı şikâyeti, 8 Kasım’da RTÜK’e iletti.

Uzmanlar ceza istedi

Tüm bu şikâyetlerden sonra, RTÜK uzmanları üst kurula sunulmak üzere hazırladıkları raporu 6 Aralık’ta tamamladı. Programda, “masumiyet karinesinin” ihlal edildiği belirtilerek raporda kanalın cezalandırılması istendi.

RTÜK görüşmüyor

Ancak Atv’nin idari para cezasına çarptırılmasının istendiği rapor, 4 haftadır Üst Kurul’da görüşülemedi. Edilen bilgiye göre, 13, 20 ve 27 Aralık tarihlerindeki toplantılarda, söz konusu ceza raporunun da içinde olduğu “izleme dosyaları” gündeme hiç gelmedi. 3 Ocak’ta, küçük kız çocuklarının şortlu dans gösterilerinin ve Hadise’nin “Sıfır Tolerans” isimli klibinin görüşüldüğü ve ceza kararlarının verildiği toplantıda ise sıra atv cezasının istenildiği rapora gelince toplantıya son verildi.