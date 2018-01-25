RTÜK'ten Show Radyo'ya 'Aliyev' cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşine yönelik hakaret içerdiği iddia edilen yayın nedeniyle Show Radyo’ya 5 kez program durdurma ile en üst seviyeden idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Duvar'ın haberine göre, Zeki Kayahan Coşkun’un sunduğu Matrax isimli programın 16 Ocak 2018 tarihinde, 22.00-01.00 saatleri arasındaki yayınında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva’ya yönelik hakaret içeren ifadelerin kullanıldığı iddia edildi. Üst Kurul, radyo kanalına para cezaları içerisinde en üst seviye olan ticari iletişim gelirinin yüzde beşi oranında idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Ayrıca radyoya, program yayınının beş kez durdurulması müeyyidesi uygulanması da kararlaştırıldı.