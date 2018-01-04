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04.01.2018 16:40

RTÜK'ten Hadise kararı

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RTÜK'ten Hadise kararı
Şort giyen küçük kız çocukları için TV 8'e ceza kesen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) şarkıcı Hadise'nin 'Sıfır Tolerans' isimli şarkısının klibini yayınlayan kanallara da ceza kesti. RTÜK'ün raporunda klip, erotik filmin 'bir tık altına' benzetildi

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre RTÜK, müzik kanallarında yayınlanan Hadise’nin 'Sıfır Tolerans' klibi nedeniyle; Power Türk, Dream Türk, Viva, Kral Pop kanallarına reklam gelirinin yüzde 2’si kadar para cezası verdi. Kanalların “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz” maddesini ihlal ettiği iddia edildi. Kliple ilgili hazırlanan uzman raporunda şu ilginç ayrıntılar yer aldı:

“Söz konusu video klipte yer alan bir takım görüntülerin video klibin yayınlandığı saat dilimi göz önüne alındığında çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimlerine zarar verebilecek türde bir içerik ihtiva edebileceği düşünüldüğünden rapor hazırlanmıştır.

'HADİSE, ERKEK OYUNCUNUN KİMİ YERLERİNİ ÖPÜP KOKLUYOR'
Klipte şarkıcı Hadise’ye ve Hadise’nin rol arkadaşı olan bir erkek oyuncuya yer verilmektedir. Söz konusu klip erkek oyuncunun üst tarafı çıplak bir şekilde. Hadise’nin ise üstünde beyaz bir gömlek ve alt tarafının da sadece gömlekle kısmen kapatılarak yer aldığı ve ikilinin son derece samimi bir vaziyette bilindiği sahne ile başlamaktadır. Klibin yayın saati olarak 11:0’de başlayan ve mevzuatımız açısından problemli olduğu düşünülen görüntülerde şarkıcı Hadise daha sonra üstünde sütyen bikini görünümündeki bir kıyafetle jakuziye girmekte, üstü çıplak vaziyetteki erkek oyuncunun Hadise’ye ve Hadise’nin rol arkadaşına olan dokunuşları ekrana gelmektedir. Erkek oyuncu Hadise’nin bacaklarına dokunurken, Hadise de erkek oyuncunun kimi yerlerini öpüp kokluyor. İkilinin aynı yatakta yer aldığı samimi görüntülere de yer veriliyor.

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