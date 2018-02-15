  • BIST 114.897
  • Altın 164,313
  • Dolar 3,7721
  • Euro 4,7138
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 0 °C
15.02.2018 11:25

RTÜK'ten Çukur’a Sevgililer Günü’nde 'öpüşme' cezası

»
RTÜK'ten Çukur’a Sevgililer Günü’nde 'öpüşme' cezası
RTÜK, Show TV'de yayınlanan 'Çukur' dizisindeki öpüşme sahnesi nedeniyle, kanala 260 bin lira ceza verdi.

Ali Ekber ERTÜRK - SÖZCÜ - Oy çokluğu ile alınan bu karara şerh koyan RTÜK üyesi İlhan Taşçı, öpüşmenin dünyanın hiçbir yerinde suç olmadığını belirterek, "Öpüşmek, iki yetişkin insanın birbirlerine olan duygusal düşkünlüklerini en iyi gösterme yoludur. Bütün dünyada da bu böyle kabul edilir " dedi.

RTÜK, dizideki öpüşme sahnelerinin gençlerin “Ahlakını bozduğunu ” savunarak kanala para cezası kesti. Bu karara ret oyu veren üye İlhan Taşçı muhalefet şerhi de yazarak şöyle dedi:

“Öpüşme sahnelerinin çokluğu ve içki sahnelerinin yer aldığı gerekçesiyle yaptırım uygulanması şeklinde alınan çoğunluk kararına karşıyım. İçki içme sahneleri suç değildir. Özendirici olması suçtur. Diziye bakıldığında ise içkiye dönük bir övgü ya da özendirici ifade yer almamaktadır Dizi içki içmeyi özendirici nitelikte kabul edilemez. Öpüşmek de suç olamaz. Öpüşmenin ahlak bozucu olduğu değerlendirmesi gerçeklikten kopuktur. İki yetişkin insanın birbirlerine olan duygusal düşkünlüklerini en iyi gösterme yoludur. Bütün dünyada da bu böyle kabul edilir.”

RTÜK, son dönemde öpüşme sahnelerine gösterdiği tepkilerle gündeme geliyor. Yurttaşlara göre ise ekrandaki asıl sorun bitmek bilmeyen şiddet. Kanallar, dizi projelerinde sürekli şiddet unsurlarını, mafyayı, silahlı çeteleri, işkence sahnelerini öne çıkarıyor.

oslss.jpg

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gülse Birsel: İşte şehitlere en büyük saygısızlık bu olur!14 Şubat 2018 Çarşamba 22:38
  • PKK’dan 13 yıl yatan yandaştan skandal İlker Başbuğ yorumu14 Şubat 2018 Çarşamba 20:55
  • Uykusuz'dan bomba kapak!14 Şubat 2018 Çarşamba 14:34
  • Dürüst, Tarafsız, Ahlaksız: Zaytung Almanak 2016 - 2017 Raflarda!14 Şubat 2018 Çarşamba 14:24
  • beIN Media Group'ta üst düzey ayrılık!14 Şubat 2018 Çarşamba 14:11
  • Arka Sokaklar hakkında ilginç istatistik14 Şubat 2018 Çarşamba 13:02
  • Yeni Akit'in GYY'sinin katili hakkında istenen ceza belli oldu14 Şubat 2018 Çarşamba 12:38
  • Milliyet’te üst düzey ayrılık14 Şubat 2018 Çarşamba 12:04
  • Duayen spiker Tuna Huş hayatını kaybetti14 Şubat 2018 Çarşamba 11:29
  • Facebook kaybetti: Artık sadece ‘yaşlılar platformu’14 Şubat 2018 Çarşamba 11:14
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti