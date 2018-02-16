RTÜK’ten ‘Çukur’a rekor ceza!

RTÜK, Show Tv’de yayınlanan ‘Çukur’ dizisinin internet versiyonunda ‘sansürsüz’ halde yer alan küfürlerin ekranda da izleyici tarafından ‘dudak hareketlerinden anlaşılabileceği’ gerekçesiyle kanala 1 milyon liralık ceza kesti.

RTÜK daha önce dizi nedeniyle Show Tv’ye ‘alkol kullanımı, yoğun öpüşme ve sevişme sahneleri’ nedeniyle idari para cezası vermişti.

Meclis’e sevk edilen torba yasadaki bir maddeye göre, lisanslı yayın kuruluşları internet sitesinden yayın yapabilecek. Ancak bunun için ayrıca lisans almaları gerekecek, lisans almayan kuruluşların yayınları ise sulh ceza hakimince engellenebilecek.

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre, RTÜK uzmanları, ‘Çukur’ dizisinin televizyondaki ‘bip’li versiyonu ile internette yayımlanan ‘bip’siz versiyonunu karşılaştırdı.

Raporda, “Söz konusu ifadeler yayında biplenmiş bir şekilde ekrana yansımasına karşın, Show TV’nin resmi internet sitesinde yer alan dizinin, sansürsüz bölümlerinde küfür niteliğinde ifadeler biplenmeden yayımlanmaktadır. Dizinin televizyonda yayımlanan biplenmiş yayını ile internet sitesinde yer alan sansürsüz hali beraber değerlendirildiğinde; biplemenin zaman zaman yeterince iyi yapılmadığı, zaman zaman da argo ve küfür niteliğindeki ifadeleri söyleyen kişinin ağız hareketlerinden ekran başındaki izleyiciler tarafından anlaşılabileceği görülmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Oy çokluğu ile verilen cezada CHP’li ve MHP’li üyeler karşı oy kullandı. Kararla yayıncı Show TV’ye ‘dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanılması’ gerekçesiyle yaklaşık 1 milyon liralık ceza kesildi.