  • BIST 116.511
  • Altın 162,527
  • Dolar 3,7374
  • Euro 4,6518
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
17.02.2018 00:20

RTÜK’ten ‘Çukur’a rekor ceza!

»
RTÜK’ten ‘Çukur’a rekor ceza!
RTÜK, Show Tv’de yayınlanan ‘Çukur’ dizisinin internet versiyonunda ‘sansürsüz’ halde yer alan küfürlerin ekranda da izleyici tarafından ‘dudak hareketlerinden anlaşılabileceği’ gerekçesiyle kanala 1 milyon liralık ceza kesti.

RTÜK daha önce dizi nedeniyle Show Tv’ye ‘alkol kullanımı, yoğun öpüşme ve sevişme sahneleri’ nedeniyle idari para cezası vermişti.

Meclis’e sevk edilen torba yasadaki bir maddeye göre, lisanslı yayın kuruluşları internet sitesinden yayın yapabilecek. Ancak bunun için ayrıca lisans almaları gerekecek, lisans almayan kuruluşların yayınları ise sulh ceza hakimince engellenebilecek.

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre, RTÜK uzmanları, ‘Çukur’ dizisinin televizyondaki ‘bip’li versiyonu ile internette yayımlanan ‘bip’siz versiyonunu karşılaştırdı.

Raporda, “Söz konusu ifadeler yayında biplenmiş bir şekilde ekrana yansımasına karşın, Show TV’nin resmi internet sitesinde yer alan dizinin, sansürsüz bölümlerinde küfür niteliğinde ifadeler biplenmeden yayımlanmaktadır. Dizinin televizyonda yayımlanan biplenmiş yayını ile internet sitesinde yer alan sansürsüz hali beraber değerlendirildiğinde; biplemenin zaman zaman yeterince iyi yapılmadığı, zaman zaman da argo ve küfür niteliğindeki ifadeleri söyleyen kişinin ağız hareketlerinden ekran başındaki izleyiciler tarafından anlaşılabileceği görülmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Oy çokluğu ile verilen cezada CHP’li ve MHP’li üyeler karşı oy kullandı. Kararla yayıncı Show TV’ye ‘dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanılması’ gerekçesiyle yaklaşık 1 milyon liralık ceza kesildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Show TV'den yeni yarışma programı! Hangi ünlü oyuncu sunacak? 16 Şubat 2018 Cuma 14:17
  • Deniz Yücel hakkında istenen ceza belli oldu16 Şubat 2018 Cuma 14:17
  • Deniz Yücel hakkında flaş karar16 Şubat 2018 Cuma 14:16
  • Hande Fırat Hürriyet'in Ankara ekini paylaştı16 Şubat 2018 Cuma 14:10
  • O ismin yeni adresi Fox Haber oldu16 Şubat 2018 Cuma 14:10
  • Yeni bir dergi yayın hayatına başladı! Hangi ünlü isimler var?16 Şubat 2018 Cuma 14:02
  • Deniz Yücel kimdir?16 Şubat 2018 Cuma 13:57
  • "Amerikalılara Osmanlı tokadı vururuz filan… Hadi len!"16 Şubat 2018 Cuma 11:30
  • "Baba tarafından faşist bir Türk; Anne tarafından kalleş bir Kürt..."16 Şubat 2018 Cuma 11:28
  • "AYM, 3 kez hak ihlali kararı verdi! Yüce Divan yargılasa..."16 Şubat 2018 Cuma 11:08
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti