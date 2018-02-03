  • BIST 118.119
  • Altın 161,652
  • Dolar 3,7638
  • Euro 4,6843
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 2 °C
04.02.2018 00:10

Ronaldo’nun sevgilisi sosyal medyada paylaştı

»
Ronaldo’nun sevgilisi sosyal medyada paylaştı
Yeşil sahaların yıldızı Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, 4 çocuklu hayatını sosyal medyada takipçieriyle paylaştı.

Ronaldo ile ilişkisinden Alana adı verilen bir kız bebek dünyaya getiren 24 yaşındami Rodriguez, ünlü futbolcunun taşıyıcı anne aracılığıyla sahip olduğu ikizleri Mateo ve Eva ile çektirdiği pozunu “Beklentiler ve gerçekler” notuyla paylaştı.Georgina Rodriguez’in 3 milyonu aşkın takipçisi bu pozlara beğeni yağdırdı.

Bu arada Georgina Rodriguez’in, sevgilisi tarafından aldatıldığı haberlerinin basına yayılmasından sonra bu pozları paylaşması dikkat çekti.İngiliz model Rhian Sugden, Ronaldo’nun kendisine ahlaksız teklifte bulunduğunu ileri sürmüştü. Sugden, futbolcunun, kendisine mesaj atarak bir otel odasına çağırdığını ileri sürdü.

Rodriguez, 32 yaşındaki Ronaldo’nun 7 yaşındaki büyük oğlu Cristiano Ronaldo JR ile de iyi geçiniyor. İşte genç modelin Instagram sayfasından çocuklu hayat paylaşımları.

12-34.jpg

12-35.jpg

 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cezaevindeki Seren Serengil'den ilk fotoğraf geldi02 Şubat 2018 Cuma 19:59
  • İrem Derici'nin olaylı gecesi: Hayranlarını şoke etti02 Şubat 2018 Cuma 19:34
  • Seren Serengil hapse girerken Gülben Ergen bu mesajı paylaştı02 Şubat 2018 Cuma 15:47
  • Arif Sağ'dan Orhan Gencebay'a çok sert yanıt!02 Şubat 2018 Cuma 15:21
  • Ece Erken'den Gülben Ergen'e: O hapse giriyor pişkin kadın02 Şubat 2018 Cuma 14:51
  • Ünlü yıldızın ölümü 30 yıl sonra aydınlanıyor mu?02 Şubat 2018 Cuma 14:27
  • Ünlü şairin durumu çok ağır!02 Şubat 2018 Cuma 12:27
  • Ünlü çift boşanıyor!02 Şubat 2018 Cuma 12:12
  • Demet Akalın'dan Seren Serengil yorumu02 Şubat 2018 Cuma 11:45
  • Emrah'ın müstakbel gelininden kıskançlık krizi! "O benim.."02 Şubat 2018 Cuma 11:19
    • FOTO GALERİ
    • Kılıçdaroğlu oyunu kullandı
    • İnce: Kimsenin lütfuna ihtiyacım yok
    • Meral Akşener memleketinde esnafı ziyaret etti
    VİDEO GALERİ
    • Darmık Dağı ele geçirildi
    • Çukur 15. bölüm fragmanı yayınlandı!
    • Seren Serengil cezaevine böyle gitti
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 507 487 31 17
    Haber Scripti