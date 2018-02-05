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05.02.2018 04:50

Ronaldo ile kameraman arasında ilginç anlar

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Ronaldo ile kameraman arasında ilginç anlar
Zidane'ın Levante maçında kenara aldığı Cristiano Ronaldo hıncını kemeramandan aldı.

Dünya yıldızı futbolcu Cristiano Ronaldo, Real Madrid'in son dönemde gösterdiği kötü performanslarına yönelik eleştirilerinden pay alıyor. Yıldız oyuncunun 2-2'lik Levante maçında yaptığı bir hareketse olay oldu.

Zinedine Zidane tarafından 80. dakikada kenara alınan Portekizli yıldız, çok öfkeli bir şekilde kenara geldi. 8 ay sonra ilk defa oyundan alınan tecrübeli futbolcunun hedefinde kameraman vardı.

Maçı görüntüleyen basın mensubu, mücadele yerine Ronaldo'ya odaklanınca yıldız oyuncu sinirlendi ve kameraya doğru, "Beni çekme, maça odaklan" ifadelerini kullandı.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, maç sonunda fazla yorum yapmaktan kaçındı ve değişiklikle ilgili, "Bu değişiklik önceden planlanmıştı, hepsi bu. Asensio ve Benzema ile orta sahada savunma gücünü artırmam gerekiyordu" şeklinde konuştu.

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