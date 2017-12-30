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31.12.2017 01:45

Ronaldo futbolu bırakınca ne iş yapacağını açıkladı

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Ronaldo futbolu bırakınca ne iş yapacağını açıkladı
Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, futbolu bıraktıktan sonra ne yapacağını açıkladı.

CNNTÜRK- Sky Italia'ya bir röportaj veren Portekizlı futbolcu, İtalya'nın efsane ismi Alessandro Del Piero'nun sorularını yanıtladı.

Ocak ayında yayınlanacak röportajdan kısa bir bölüm yayınlandı.

Ronaldo şu anda sadece yaptığı işe konsantre olduğunu belirtirken gelecek için de projeleri oludğunu açıkladı.


Futbolun harika olduğunu olduğunu söyleyen Ronaldo 'Er ya da geç emekli olacağım. Futboldan sonraki hayatım da eminim ki çok güzel olacak. Bunu kazandığım paralara dayanarak söylemiyorum' diye konuştu.

Ronaldo futbolu bıraktıktan sonra filmlerde oynamak istediğini söyledi. Bir iş adamı da olabileceğini belirten Ronaldo, 2003 yılında kendisine talip olan Juventus yerine Manchester United'ı seçmesinin tek nedeninin İngiliz ekibinin teklifinin daha çekici olması olduğunu söyledi. Kararı vermesinde menajeri Jorge Mendes'in belirleyici olduğunu da sözlerine ekledi.

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