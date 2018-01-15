Romatizma artık gençleri de etkiliyor

Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Şenol Kobak, "her ne kadar halk arasında romatizma yaşlıları etkileyen etkileyen bir hastalık olarak bilinse de gençleri de etkiliyor” diyor.

Çocukluk yaşında sıklıkla görülen romatizmal hastalıklar arasında akut romatizmal ateş, ailesel Akdeniz ateşi, juvenil kronit artrit sayılabilir. Ülkemizde en sık görüleni ailesel Akdeniz ateşidir. Çocukluk yaşından itibaren başlayan tekrarlayan karın ve göğüs ağrıları, ateş yüksekliği, kas ve eklem ağrıları ile karşımıza çıkabilir. Yine çocuk yaşta eskiden daha sık olarak görülen başka bir hastalık, akut romatizmal ateştir. Genelde boğaz enfeksiyonunu takiben, eklemlerde ağrı, şişlik, hareket kısıtlığı, ateş yüksekliği, deri döküntüleri, kalp ve beyin tutuluşu bulguları ile seyredebilir.

El, parmak eklemlerinde renk değişikliği olur

Juvenil kronik artrit ise farklı eklem tutuluşları, bazen de bu eklemlerde deformasyon yapabilen bir başka çocukluk romatizmasıdır. Yine daha çok genç doğurgan yaştaki kadınları etkileyen bir hastalık grubu bağ doku hastalıklarıdır. Bu hastalıkların en önemli özellikleri el parmak eklemlerde renk değişikliği (Raynaud) ve iç organ tutuluşlarıdır. Romatoid artrit en sık görülenidir ve toplumun yüzde 1'ini etkiler.

Spondil artritler genç erkekleri etkiler

Sistemik lupus eritematoz, öncelikle genç kadınlarda görülür. Genelde küçük el eklemlerinin yanı sıra, akciğer, kalp, böbrek, beyin gibi ciddi organ tutuluşları yapabilir. Spondil artritler genelde genç erkekleri etkiler. Tüm omurga ve sakroiliak eklem yanı sıra, periferik eklem tutuluşu, göz ve bazen de kalp kapak tutuluşlarına sebep olabilir.

Hedefe yönelik ilaçlar kullanılıyor

Romatizmal hastalıkların tanısı, klinik, laboratuar, radyolojik tetkikler sonucunda konulur. Hastadan alacağımız çok iyi bir anamnez (öykü) ve fizik muayene bulguları, hangi tetkikleri isteyeceğimiz konusunda yönlendirici olur. Hastada bir bağ doku hastalığı düşünüyorsak bir tarama testi olan antinuklear antikor (ana) bakmak gerekir. Yine romatoid artrit düşünüyorsak son yıllarda kullanılan Anti-CCP antikor testi de yardımcı olur. İltihabi romatizmal hastalıkların tedavisinin amacı, hastalığı remisyona sokmaktır. (Hastalıksız bir dönem.) Son yıllarda kullanılan hedefe yönelik biyolojik ilaçlar ise iltihabi hastalıkların tedavisinde yeni bir çağ açmıştır.