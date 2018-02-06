Roman müzisyenlere nota eğitimi veriliyor

Ataşehir Belediyesi, Roman müzisyenlere nota eğitimi veriyor.

Ataşehir Belediyesi tarafından Roman vatandaşlarla yapılan görüşmelerde, Romanlar belediyeden nota öğrenme talebinde bulunmuşlardı. Müzik ve enstrüman kullanımına doğal yeteneği olan Romanlar, işlerinin eğitimini de almak istediler.

Bunun üzerine Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan nota eğitimi programının ilki Ferhatpaşa Gençlik Merkezi’nde gerçekleşti.

Ataşehir ve Anadolu Yakası’nda yaşayan Romanlara kültürel haklar bağlamında disiplinli bir eğitim verilmesi amacıyla hazırlanan projede, eğitimlere yaklaşık 30 kadar Ataşehirli Roman müzisyen katılacak. 6 ay sürecek teorik ve pratik eğitimlerde; nota, şan ve perküsyon eğitimi verilecek.

Teorik eğitimlerden önce, derslere katılacak müzisyenler; klarnet, org, darbuka, def ve kanun ile mini bir konser verdiler.

İlk ders öncesi; Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Hışman, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Volkan Aslan, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Hakkı Altınkaynak ve Roman dayanışma derneklerinin temsilcileri müzisyenlere destek verdiler.