Uludere-Roboski katliamının üzerinden 6 yıl geçti. 28 Aralık 2011 günü devletin savaş uçakları ‘kaçağa’ giden yoksul Kürt gençlerinin üzerine savaş uçakları bomba yağdırdı. Oysa onların dedeleri, babalarıda doksan yıldır karınlarını doyurmak için ‘devletin bilgisi’ dahilinde ‘kaçak’ denilen bu sınır ticaretini yapıyorlardı. Yani 28 Aralık günü bilerek, isteyerek hangi “vatan” görevi olduğunu bilmediğimiz bir nedenle 34 Kürt gencini parçalanarak yaşam haklarına son verdi. Vahşetten sonra 30 Aralık günü dönemin Başbakanı Erdoğan, “Genelkurmay Başkanı ve komuta kademesine, bu konudaki hassasiyeti nedeniyle medyaya rağmen teşekkür ediyorum" diyerek tavrını ilk günden belirledi. 'Yatıyorsunuz kalkıyorsunuz Uludere diyorsunuz, her kürtaj bir Uludere' dir diyerek garip biçimde hedef şaşırtma taktikleri izleyerek fikrini beyan etmişti. SORUMLULARI ORTA YERDE DURUYOR Katliamın üzerinden geçen yıllar içinde yalnızca mağdurlar ve onlarla dayanışma içinde olanların üzerindeki şiddete varan baskı artırıldı. Şimdilerde mezarlıkta anmaya bile zorluk çıkarılıyor. Geçen zaman içinde bırakın sorumlular yargı önüne çıkarılmasını BDP ve CHP’nin TBMM’de konuyla ilgili verdiği tüm önergeler AKP ve MHP çoğunluk gücüyle jet hızıyla ret edildi. Bunun yanında çeşitli atraksiyonlarla, demogojik yaklaşımlarla ve tazminat vererek vahşeti geçiştirmeye çalıştılar. Tarihimizde sıra sıra duran katliamlar listesinin artık önemli bir halkası Roboski. Ama katliamlar zinciri Roboskiyle durmadı. Ankara’da iki kez, Suruç, Diyarbakır, Sultanahmet, Gaziantep ve diğer yerlerde kanlı süreç devam ettirildi. Bu kanlı sürecin, şiddet ikliminin nerede duracağıda belli değil. Roboski’de 34 gencin kanı hala bu topraklara damlıyor, vicdanları sızlatıyor. Katliam köyünde ise 6 yıldır matem, dram koşuları sürüyor, annelerin hepsinin yüreği hala ilk günkü gibi yanıyor. “Çocuklarımızı neden öldürüdünüz” sorusunu haykırmaya devam ediyorlar. AKP iktidarı hayatın her alanından ilk günden hep demokrasiyi dışladı. Mevcut görece, güdük demokrasi ve sistemle yetinilmedi. Oyun içinde oyun, darbe içinde darbe süreçleri ile şiddet iklimini tırmandırdı. Adım adım mevcut anayasayı ihlal edildi, evrensel hukuk, adalet, yargı bağımsızlığı ortadan kaldırıldı, basın ve ifade özgürlüğü yok edildi. TBMM fiilen devre dışı. Tek adama dayalı rejim ülkeyi KYK’larla yönetiyor. Muhalif politikacılar, gazeteciler tutuklanıyor. Özeti, yeni tür bir faşizm hızla kurumsallaştırılıyor. AKP rejimi Kürtlere yönelik yürütuğu kurnaz oyalama taktiklerini de çoktan terk etti. “Kürt sorununun” barış, uzlaşma ve demokrasi içinde çözümünü düşünmüyor. Yeniden ve eskisinden daha sert biçimde güvenlikçi, inkarcı, ötekileştirici, imhacı politikalara hızlı bir dönüş yaptı. Savaş dili yeniden popülar hale getirildi. “Barıştan” söz etmek hainlik sayılıyor. Otuzbeş yıldır devam eden Türk-Kürt gençlerini birbirine kırdıran adı konmamış iç savaşı sürdürmek çıkmaz yoldur. Demokrasi, insan hakları düşmanları, savaşseverler, ölümler üzernden skor hesabı yapanlar onların destekçisi ırkçılar bu kanlı macerada ısrar ediyor. Oysa kazananı olmayan geride sadece ölüm, acı, gözyaşı ve ekonomik yıkım bırakan bu savaşın kazananı olmayacağını bilmek için kahin olmaya gerek yok. AKP rejimi yalnız Kürtleri değil barış , demokrasi, insan hakları diyen, doğayı, çevreyi, yeşili savunan, hırsızlığa, yolsuzluğa karşı çıkan herkesi ‘terör örgütü uzantısı’ olmakla suçluyor. Rejiminin yukardan aşağıya tüm üst düzey adamları gırtlaklarına kadar yolsuzluğa bulaştığını artık tüm dünya biliyor. Somut deliler, suç üstü belgeleri, resmi kanıtlar orta yerde duruyor. “Yalan, iftira, sahte” demekle gerçek değişmez. Normal bir demokraside derhal tutuklanması gereken adamlar ortalıkta nobran ve küstah bir tavırla dolaşıyor, hergün arsızca car car konuşuyorlar. Ele geçirdiği devlet gücünü, yarğıyı, polisi ve diğer kurumları tepe tepe kullanılıyor. İşlenen tüm suçlar, yolsuzlukları eski ortakları, zihindaşları cemaatin üstüne atarak” sorumluluktan kaçıp yeni bir mağduriyet’ edebiyatına sarılarak kurtulacaklarını sanıyorlar. "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" demoğojisinin arkasına sığınarak tüm muhalifleri “vatan haini ilan” etmeleri de temel argümanları oldu. TÜM FAAİLER HESAP VERMELİ Kürtler arasında da önemli bir kesim “kendi cellatlarına aşık olma’ ruh hali içinde AKP Rejimine destek veriyor. ‘RTE’yi daha fazla örselememeliyiz’ diyerek Roboski’nin faaileri orta yerde iken yargılanmalarını bile isteyemiyorlar. Türk “Ulusalcıları, milliyetçileri” öne çıkararak komplo teorilerine’ sarılıyor, RTE’nin arkasında saf tutuyorlar. Gezi direnişi ve yolsuzluklara karşı mücadele sürecinde bunu somut biçimde gördük. Katliamların hesabının sorulması, demokrasinin, insan haklarının egemen olması, Oysa Kürt sorununun barışçı yollarla çözümü için Kürtler’in ve Türkler’in zorbalara karşı ortak mücadelesi olmazsa olmazdır. Türkiyenin bir an önce çağdaş, çoğulcu demokraik bir iklime kavuşması gerekiyor. Liberaller, İlericiler, demokratlar, sosyalistler, sosyaldemokratlar, çevreciler, Türkler, Kürtler ve bu coğrafyanın tüm halkları, Müslumanlar, Aleviler, Atatürkçüler bu olumsuz gidişi tersine çevirmek zorundadır. Çağdaş hukuk normlarının egemen olması, evrensel hukuk, yargı bağımsızlığı, düşünce ve ifade özgürlüğü, çoğulcu, çok kimlikli, çok kültürlü çağdaş bir anayasanın hayata geçirilmesi boylu boyunca gündemde duruyor. Bir an önce bu zorba, yeteneksiz, gırtlağına kadar yolsuzluğa bulaşmış içerde demokrasi karşıtı, dışarda maceracı ola AKP rejimden kurtulmak zorundadır.Türkiye’nin normalleşmeye, barışa, adalete ihtiyacı var…