Roboski hâlâ kanıyor

Bugün 6. yıldönümüne girecek acı, adaletin uğramadığı Roboski’de hâlâ kor gibi. Katliamda yakınlarını kaybeden aileler, “Kuru bir özrü bile esirgediler” diyor.

Cumhuriyet - Şırnak Uludere’ye bağlı Roboski’de 28 Aralık 2011 gecesi 19’u çocuk 34 kişi savaş uçakları tarafından bombalanarak öldürüldü. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2013 yılında görevsizlik kararıyla dosyayı gönderdiği Genelkurmay Askeri Savcılığı da 2014 yılının Ocak ayında takipsizlik kararı verirken, ailelerin Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuru da 2016 yılında “evrak eksikliği” gerekçesiyle reddedildi.

Kısıtlama kalktı

Roboski katliamının 6. yılında bugün yapılacak anmalar öncesinde Valilik kararıyla OHAL gerekçesiyle her aileden bir kişinin katılması istendi. Milletvekillerinin girişimlerinin ardından kısıtlamanın kaldırıldığı belirtildi. Roboski’de bugün yapılacak anmaya, HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, HDP milletvekilleri Meraş Danış Beştaş, Leyla Birlik ve Aycan İrmez, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Barosu Başkanı Ahmet Özmen ve avukatlar ile çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisinin katılacağı belirtildi.

‘Unutun diyorlar’

KHK ile kapatılan Roboski Derneği Başkanı Veli Encü, şunları söyledi: “Adalet talebimiz 6 yıldır karşılığını bulmadı ama bizi her gün ifade için savcılığa, mahkemeye çağırıyorlar. ‘Herkes hukuk önünde eşittir’ diyorlar bunun sözde kaldığını 6 yıllık süreçte gördük, yaşadık. Faillerin korunduğunu, aklandığını, onlara kol kanat gerildiğini anladık. Katliamın üzerini örtmek asıl amaç. 6 yıl önce Başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Ankara’nın karanlık dehlizlerinde kaybolmayacak’ dedi. Kendisiyle görüştük, eşini, bakanlarını taziyeye gönderdi. Verilen sözler nerede?” Hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceklerini ifade eden Encü, “Kuru bir özrü bile esirgediler bizden. ‘Özür dilenmeyecek, failler yargılanmayacak, siz de susun bunu kabul edin’ diyorlar” diye konuştu.

‘Hani adalet!’

Katliamda yakınlarını kaybedenlerden Narin Ant da, 6 yıllık süreçte sorumluların yargılanmadığını ancak adalet istedikleri için kendilerine soruşturmalar ve davalar açıldığını belirtti. Ant, “Adalet istiyoruz ama karşımızdaki insanlar oralı bile olmuyor. Mahkeme salonunda ‘adalet mülkün temelidir’ yazıyor. Arkalarındaki yazıya da dönüp bakmıyorlar. Adaletin işlemediğini düşünüyorum. Aradan 100 yıl da 1000 yıl da geçse adalet mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

Yasla geçen 6 yıl

Mercan Encü de her günlerinin acıyla geçtiğini belirterek, “Biz çocuklarımızın parçalarını topladık bizi mahkemeye çağırıyorlar. 34 insanın failleri hâlâ yargılanmadı, ifadesi bile alınmadı. Olan hep bize oldu. 6 yılımızı mezarlıkta geçirdik. Perşembe günü gelsin de mezarlığa gidelim diye bekliyoruz. Kendi ellerimizle topladık parçalarını. Kim unutabilir bunu? 100 yıl da geçse unutmamız mümkün değil. Üzüntüyle geçti 6 senemiz, köyümüzde yas hiç dinmedi. Annelerin tülbentleri bile hep siyahtır. 6 yılda faillerin ifadeye çağrıldığını, görevden alındığını görmedik, bundan sonra da adaleti görmeyiz. Bizden özür bile dilemediler. Hata diyorlar ya; hatalarına sahip çıksınlar onu da yapmadılar” diye konuştu.

'Meclis araştırsın'

HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, Roboski katliamı için Meclis araştırması istedi. İrmez önergede, “Verdiğimiz önergelerde ‘katliam’ sözcüğünün ‘kaba ve yaralayıcı’ bulunarak Meclis Başkanlığı’nca geri gönderilmesi, 34 yurttaşın katledildiği gerçeğini ortadan kaldırmamaktadır. Hukuk devletinin bir gereği olarak aydınlatılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Demirtaş'tan Roboski mektubu: O ölü çocuklara söz verdim

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul İl Örgütü, Roboski katliamında yaşamını yitirenleri, Şişli’deki Kent Kültür Merkezi’nde önceki gece düzenlenen etkinlikte andı. HDP milletvekilleri Pervin Buldan, Hüda Kaya, Lezgin Botan, HDP eski milletvekili Hasip Kaplan, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Gülistan Koçyiğit, CHP eski milletvekili Binnaz Toprak, Roboski aileleri, Eğitim Sen, insan hakları savunucuları ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı etkinlik, yaşamını yitirenler anısına yapılan bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Yazarımız, şair Ataol Behramoğlu da yaşamını yitirenler için sahnede şiir okudu. Behramoğlu, kan dökücülüğün tarihi yazıldığında Roboski’nin en üstte yazılacağını söyledi. Roboskili ailelerin mektubu okundu.

‘100 yıl geç kaldık’

Anmada HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın cezaevinden gönderdiği mektup okundu. Katledilen çocukların Uludere Devlet Hastanesi koridorlarında ve odalarında battaniyelere sarılmış mazot kokan cenazelerine tek tek baktığını yazan Demirtaş, şöyle devam etti: “Battaniyeye sarılı ölü çocuklar sanki bana şunları söylediler ve sanki ben gerçekten onları duydum. Dediler ki, ‘Bizi öldürdüler başkan, geç kaldınız. Biz hep yoksulduk, hep çalışıyorduk. Vatanımızın tel örgülerle bölünmüş iki parçası arasında ticaret için gidip gelmekti tek suçumuz. Vatanımız paramparça, şimdi de biz paramparçayız. Geç kaldınız başkan, geç kaldınız başkan. Biz her zaman yoksulduk, hep öldürülüyorduk. Bak bu sorunları çözemediniz, yine ölen biz olduk. Hoş geldin ama geç kaldınız başkan, geç...’ Belki inanmayacaksınız, ama ben bu sözleri duydum. Mahcubiyetle, derin bir kederle Roboskili kardeşlerimin başında ağladım. Bunun hesabını sormak için de bundan sonra katledilmememiz için de elimden gelenin fazlasını yapma sözünü orada o çocuklara verdim. Şimdi Edirne Hapishanesi’ndeyim. Sözümün arkasında olduğum için buradayım. Ant olsun ki, Roboski katillerinin hesap vermesi için canımızdan vazgeçeceğiz, ama bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Biliyorum geç kaldık çocuklar, haklısınız. Ne deseniz haklısınız. En az yüz yıl geç kaldık. Ama siz rahat uyuyun. Sizi katledip üstünü örtenlerden, hatıranız için dikilen anıtları sökenlerden, Roboski’nin sağ kalmış çocuklarından, Ferhat’ı zindana atanlardan hesap sormanın en etkili yolu eşit, onurlu ve adil bir barışı getirmektir. Biliyoruz, başaracağız.”