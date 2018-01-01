  • BIST 115.333
  • Altın 158,752
  • Dolar 3,7824
  • Euro 4,5472
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
01.01.2018 14:40

Rıza Çalımbay: Kupayı almak istiyoruz

»
Rıza Çalımbay: Kupayı almak istiyoruz
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bordo-mavili kulübün dergisine yazdı.

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)- Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, camianın beklentilerine karşılık vermeyi ve takımı daha yukarıya taşımayı arzuladıklarını belirterek, “Birlik ve beraberlik içerisinde bu büyük camia layık olduğu seviyeye mutlaka ama mutlaka yükselecektir” dedi.

Deneyimli teknik adam, bordo-mavili kulübün dergisinin 148’inci sayısında yer alan yazısında, ligin ikinci yarısına iyi başlamak istediklerini söyledi.

Göreve geldiği günden buyana oynadıkları tüm karşılaşmaların final havasında geçtiğini ifade eden Çalımbay, “Çünkü her bir puan bizim için çok kritik, alacağımız her galibiyet bizi bir anda yukarıya taşıyabilecek seviyedeydi. Şu ana kadar futbolcularımın çizdiği performans itibarıyla, bu bilinci sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Ben, teknik ekibim ve takımımdaki her futbolcu oynadığımız her maça final havasında baktık ve bu motivasyonun karşılığını almayı başardık. Ligde olduğu gibi Türkiye Kupası’nda da benzer bir motivasyon kaynağımız vardı. Biz kupayı almak istiyoruz. Dikkatli ilerlemeliyiz. Trabzonspor, tarihi boyunca iddianın; kendine güvenin ve inancın takımı olmuştur. Futbol kariyerim boyunca Trabzonspor’un en zor zamanlarında bile iddiasından bir şey kaybettiğini görmedim. Şimdi ben de bu büyük ve anlamlı inancın bir parçasıyım. Bundan dolayı müteşekkirim” diye konuştu.

"CAMİANIN BEKLENTİLERİNE KARŞILIK VERMEK İSTİYORUZ"

Ligin ikinci yarısında çok daha çekişmeli ve telafisi olmayan maçlar oynayacaklarına dikkat çeken Çalımbay, “Bu nedenle devre arası kampını çok önemsiyoruz.  İyi bir hazırlık döneminin ardından ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak en büyük hedefimiz olacak. Bu yolculukta her zaman söylediğim gibi taraftarımız bizim olamazsa olmazımız olacak. Onların desteği bizi daha iyi yerlere taşıyacaktır. Bizler bu sorumluluğun altından en iyi şekilde kalkmak istiyoruz. Camianın beklentilerine karşılık vermek, takımımızı daha yukarıya taşımak istiyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde bu büyük camia layık olduğu seviyeye mutlaka ama mutlaka yükselecektir. Tüm Trabzonspor ailesine ve ülkemize başarılı, sağlıklı, huzur dolu bir yeni yıl diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş'ta Cenk'in yerine kim gelecek?31 Aralık 2017 Pazar 10:25
  • UEFA tüm zamanların en iyilerini açıkladı30 Aralık 2017 Cumartesi 23:48
  • Sahada korku dolu anlar30 Aralık 2017 Cumartesi 23:22
  • Ronaldo futbolu bırakınca ne iş yapacağını açıkladı30 Aralık 2017 Cumartesi 22:53
  • Cenk Tosun transferinde flaş gelişme30 Aralık 2017 Cumartesi 19:29
  • Oğuzhan'a Hollanda'dan jest30 Aralık 2017 Cumartesi 17:17
  • 45 kiloya düştü, haftalık tedavi masrafı inanılmaz30 Aralık 2017 Cumartesi 02:48
  • 'Everton, Cenk Tosun için İstanbul'a heyet gönderdi'29 Aralık 2017 Cuma 20:00
  • Galatasaray Kongresi'nde başkan adayları belli oldu29 Aralık 2017 Cuma 18:25
  • 'ByLock'tan tutuklu teknik direktör tahliye oldu29 Aralık 2017 Cuma 12:31
    • FOTO GALERİ
    • Antalya'da yeni yılın ilk gününde deniz keyfi
    • Küçükçekmece'de doğalgaz patlaması
    • Ayder Yaylası'nda yılın ilk günü kar sürprizi
    VİDEO GALERİ
    • Çatıda Noel Baba'yı bekleyen adamın sözleri sosyal medyayı salladı
    • İstanbul'da 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı
    • Ünlü çiftin romantik düeti 'O Ses Türkiye'ye damgasını vurdu
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti