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29.01.2018 00:15

Rıza Çalımbay: Beni üzen şey...

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Rıza Çalımbay: Beni üzen şey...
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 1-1 sona eren Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 1-1 sona eren maçın ardından Rıza Çalımbay kısa bir değerlendirme yaptı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay yaptığı açıklamada çalışmalarına rağmen ölü toptan gol yedikleri için üzgün olduklarını ve yarıştan kopmadıklarını dile getirdi.

İşte Rıza Çalımbay'ın karşılaşma sonrasındaki sözleri...

''İlk yarıdaki oyunumuzda galibiyeti hak etmedik ama ikinci yarıda gerçekten iyi oynadık. İlk yarıda da o şekilde oynamalıydık. Fenerbahçe'nin üstünlük sağladığı şeylerden bir tanesi uzun toplardı. Bunları biliyorduk, tedbirimizi aldık. Yediğimiz gol, çalıştığımız bir konu. Türkiye'nin ölü topları en iyi kullanan takımlarından biri Fenerbahçe. Yapacak bir şey yok, bireysel bir hata. İkinci yarıda oynadığımız oyunla galibiyeti hak etmiştik, beraberliğe üzüldük.''

''Beraberlik alabilirsin, futbolun içinde olan şeyler. Bugün bitirebilirdik. Beni üzen şey iki maçta da ölü toptan, son dakikalarda goller yedik. Bir de çalıştığımız bir konu, ölü toplar. Fenerbahçe ölü topları çok iyi kullanıyor, onların özelliği bu. Uzaklaştık diye bir şey yok, sadece avantajımızı kaybettik. Seri yakalamamız gerekiyor.''

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