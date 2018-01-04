Ripple’ın kurucusu Elon Musk’tan bile zengin

Son günlerde ciddi artışa geçen Ripple'ın kurucusu Chris Larsen yaklaşık 40 milyar dolarlık servete sahip. Larsen'in serveti, dev şirketlerin CEO'larından çok daha fazla.

Hiç şüphe yok ki 2017 yılında teknoloji gündemine kripto paralar damga vurdu. Genellikle insanların gelecekte zengin olma hayaliyle ilgi toplayan kripto paraların arkasında büyük teknolojik altyapılar yatıyor. Bu sayede teknoloji şirketi ve bankaların da ilgisini çekiyor. Diğer coinlerden farklı bir teknolojik yapıya sahip Ripple’ın teknolojisi çok sayıda banka tarafından kullanılıyor. Teknolojik yapısıyla insanların güvenini kazanan Ripple, market hacmi büyüklüğüne göre Bitcoin’in ardından ikinci sıraya yerleşmiş durumda.

Diğer kripto para birimlerinin aksine madenciliği yapılamıyor ve ledger adı verilen blockchain tabanlı defterleri Ripple şirketi yönetiyor. Bir merkezinin bulunması farklılığıyla, özellikle ödeme sistemleri sağlayan büyük şirketlerin ve bankaların, bir muhatap bulabildikleri için sıkça tercih ettikleri bir coin ve ağ olarak öne çıkıyor. Bitcoin’den farklı olarak Ripple, madencilik yöntemiyle değil şirketin kontrolü altında piyasaya sürülüyor. Ripple şirketi ilk etapta 100 milyar adet Ripple oluşturdu ve şu anda bunun 38 milyarı dolaşımda.

Türkiye’de Akbank'ın kullandığı Ripple ve özellikle yurt dışında pek çok bankanın ilgisini çekmiş durumda. Büyük şirketlerin Ripple’a olan ilgisi Ripple fiyatında artışa neden oluyor. Bu yılın başında bir adet Ripple 0,006 dolar değere sahipken bugünkü değeri 3,81 dolar seviyesinde. Düne göre yüzde 35'lik bir artış gösterdi. Hızla yükselmeye devam ediyor.

Ripple’daki büyük artışın sonucunda yüklü miktarda Ripple sahibi olanlar bayram etti. Ripple kurucusu ve şirketin eski CEO’su Chris Larsen, kişisel hesabındaki 5.19 milyar Ripple sayesinde sadece 1 yılda 15 milyar dolar kazanırken yüzde 17 şirket hissesiyle beraber bugünkü verilere göre 40.1 milyar dolarlık servetin üzerinde oturuyor.

Buna göre yaklaşık 40 milyar dolarlık servete sahip olan Larsen, Forbes’un “Dünyanın en zenginleri”listesinde 13. sırada yer alıyor. Bu servetiyle Elon Musk, Sheldon Adelson, Steve Ballmer, Jacqueline Mars, Michael Dell, Laurene Powell Jobs, Paul Allen gibi milyarderleri geride bırakıyor. Listenin başında Microsoft CEO’su Bill Gates, ikinci sırada ise Amazon CEO’su Jeff Bezos yer alıyor.

Bitcoin geliştiricisi Sergi Lerner’in 2013’te yaptığı bir araştırmaya göre Bitcoin’in yaratıcısı Satoshi Nakamoto’nun yaklaşık 1 milyon adet Bitcoin’i var. Eğer rakam doğruysa Nakamoto’nun 14 milyar dolar serveti bulunuyor. BitInfoCharts'ın araştırmasına göre dünyada 200 kişi kadar coin milyarderi bulunuyor.

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