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27.12.2017 23:50

Rihanna’yı yıkan haber! Öldüğünü açıkladı

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Rihanna’yı yıkan haber! Öldüğünü açıkladı
Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Rihanna'nın kuzeni Barbodos'ta öldürüldü. Kuzen Tavon Kaiseen Alleyne 21 yaşındaydı. Rihanna ölüm haberini Instagram'dan yaptığı paylaşımla duyurdu.

ABD'li ünlü şarkıcı Rihanna'nın kuzeni Tavon Kaiseen Alleyne silahla vurularak öldürüldü. Rihanna, resmi Instagram hesabından, 21 yaşındaki kuzeni Tavon Kaiseen Alleyne ile fotoğraflarını paylaşarak “Huzur içinde yat kuzen… dedi.

Alleyne, Barbados'un St. Michael bölgesinde Salı akşamı saat 19.00 sıralarında silahlı birinin kendisine defalarca ateş etmesi sonucu öldü. Henüz kimliği belirlenemeyen zanlı, polis tarafından aranıyor.

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Rihanna, resmi Instagram hesabından, 21 yaşındaki kuzeni Tavon Kaiseen Alleyne ile fotoğraflarını paylaşarak “Huzur içinde yat kuzen… Daha dün kollarımda olduğuna inanamıyorum! Vücudunun sıcaklığını son kez hissettiğimi asla düşünemezdim. Seni her zaman seveceğim!” notunu düştü. 29 yaşındaki sanatçı ayrıca, #endgunviolence (silah şiddetini durdurun) etiketini kullandı.

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