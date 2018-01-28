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28.01.2018 12:00

Reza Zarrab'la ilgili bomba iddia!

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Reza Zarrab'la ilgili bomba iddia!
ABD’de yargılandığı davada hakkındaki suçlamaları kabul ederek başsavcılıkla işbirliği yapan Reza Zarrab’ın New York yakınlarındaki Westchester Cezaevi'nde olduğu öğrenildi. Ancak cezaevinde olduğu kayıtlarda yer almıyor.

İran’a yönelik ABD yaptırımlarını delmek başta olmak üzere 6 suçtan tutuklu olarak yargılanırken alacağı cezasını hafifletmek için önce suçlamaları kabul edip ardından planını duruşmalarda detaylı olarak anlatan Reza Zarrab’ın (Rıza Sarraf) halen New York şehrine yaklaşık 40 dakika mesafedeki bir cezaevinde tutulduğu ortaya çıktı.

Zarrab, 2016 yılında Manhattan’daki Metropolitan Cezaevi’nde (MCC)  kaldığı dönemde koğuş arkadaşı olan 62 yaşındaki Fildişi Sahilli asıllı Faozi Jaber tarafından geçtiğimiz aralık ayında mahkemeye verilmişti. Jaber, dava dilekçesinde Zarrab’ın kendisine defalarca cinsel taciz ve tecavüz ettiğini iddia etmişti. New York Temyiz Mahkemesi kayıtlarına göre, bu davayla ilgili tebligatın Zarrab’a 19 Ocak günü Wastchester Bölgesi Cezaevi’nde noter onaylı olarak yapıldığı iddia edildi.

İsmi “Temyiz Mahkemesi” olarak geçtiği halde alt mahkeme davalarını da kabul eden “New York Temyiz Mahkemesi” kayıtlarına göre, Zarrab’ın “60812/2017“ dosya numarasıyla bu cezaevinde kaldığı kaydedilmesine rağmen, cezaevi kayıtlarında ise ismi geçmiyor.

Jaber’in avukatı Alexei Schacht, dava dilekçesiyle ilgili bir açıklama yapmazken, Zarrab’ın avukatı Benjamin Brafman, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada bu suçlamaların asılsız olduğunu belirtmişti.

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