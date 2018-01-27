  • BIST 120.702
  • Altın 162,952
  • Dolar 3,7493
  • Euro 4,6608
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -2 °C
27.01.2018 11:20

Reza Zarrab’ın nerede olduğu ortaya çıktı

»
Reza Zarrab’ın nerede olduğu ortaya çıktı
ABD’de yargılandığı davada hakkındaki suçlamaları kabul ederek başsavcılıkla işbirliği yapan Reza Zarrab’ın New York yakınlarındaki Westchester Cezaevi'nde olduğu ortaya çıktı.

RAZİ CANİKLİGİL - HÜRRİYET -İran'ın ABD yaptırımlarını delmek başta olmak üzere 6 suçtan tutuklu yargılanırken alacağı cezasını hafifletmek için önce suçlamaları kabul edip ardından da büyük yankı uyandıran planını duruşmalarda detaylı anlatan Zarrab halen New York şehrine yaklaşık 40 dakika mesafedeki bir cezaevinde tutuluyor.

Zarrab’ın mahkemede tanıklık yaptığı günlerde eski hücre arkadaşı tarafından kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla mahkemeye bir suç duyurusu yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Zarrab, 2016 yılında Manhattan’daki Metropolitan Cezaevi’nde (MCC)  kaldığı dönemde koğuş arkadaşı olan 62 yaşındaki Fildişi Sahilli asıllı Faozi Jaber tarafından geçtiğimiz aralık ayında mahkemeye verilmişti. Jaber, dava dilekçesinde Zarrab’ın kendisine defalarca cinsel taciz ve tecavüz ettiğini iddia etmişti.

New York Temyiz Mahkemesi kayıtlarına göre, bu davayla ilgili tebligat Zarrab’a 19 Ocak günü Wastchester Bölgesi Cezaevi’nde noter onaylı olarak yapıldığı görülüyor.

İsmi “Temyiz Mahkemesi” olarak geçtiği halde alt mahkeme davalarını da kabul eden “New York Temyiz Mahkemesi” kayıtlarına göre, Zarrab’ın “60812/2017“ dosya numarasıyla bu cezaevinde kaldığı kaydedilmesine rağmen, cezaevi kayıtlarında ise ismi geçmiyor.

Jaber’in avukatı Alexei Schacht, dava dilekçesiyle ilgili bir açıklama yapmazken, Zarrab’ın avukatı Benjamin Brafman, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada bu suçlamaların asılsız olduğunu belirtmişti.
1-157.jpg

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Soros Trump, Facebook ve Google'a hedefe koydu: Günleri sayılı26 Ocak 2018 Cuma 21:49
  • FT: AB, Türkiye’ye 3 milyar avroyu ‘kimin vereceğini’ tartışıyor26 Ocak 2018 Cuma 21:20
  • Moskova'da kritik Afrin toplantısı26 Ocak 2018 Cuma 18:06
  • FEMEN aktivisti yanlış elçiliğin önünde soyundu26 Ocak 2018 Cuma 17:42
  • Davos'ta Trump'ı yuhaladılar: İşte o anlar...26 Ocak 2018 Cuma 17:01
  • Putin'den Soçi ile ilgili flaş karar!26 Ocak 2018 Cuma 14:52
  • Suriye ordusu ile ilgili önemli iddia!26 Ocak 2018 Cuma 14:12
  • Ünlü dergiden manidar kapak26 Ocak 2018 Cuma 13:50
  • 4 bifteğe 5 bin TL istediler... Bedeli ağır oldu26 Ocak 2018 Cuma 13:31
  • Rusya, Türkiye'ye yangın söndürme helikopterleri sevk edecek26 Ocak 2018 Cuma 12:33
    • FOTO GALERİ
    • Kılıçdaroğlu'ndan Afrin şehidinin ailesine taziye ziyareti
    • Ordusu olmayan ülkeler
    • Kas büyütme yağı kollarını bu hale getirdi
    VİDEO GALERİ
    • Hatay Reyhanlı'ya roket atıldı!
    • İstanbul'da kamyon alt geçide sıkıştı
    • Sosyal medyayı yıktı geçti: Herkes onu konuşuyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti