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06.02.2018 01:25

Reza Sarraf ve Hakan Atilla için yeni gelişme

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Reza Sarraf ve Hakan Atilla için yeni gelişme
New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde tutuklu olarak yargılandığı sırada savcılıkla işbirliği yaparak, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’ya karşı tanık olan Rıza Sarraf’la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılandığı sırada savcılıkla işbirliği yaparak, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'ya karşı tanık olan Rıza Sarraf'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Amerika’nın Sesi’nden Can Kamiloğlu’nun haberine göre; New York'ta ilk konulduğu cezaevinde aynı hücreyi paylaştığı 62 yaşındaki, Arap asıllı Fildişi Sahilli vatandaşı Faozi Jaber'in, hakkında cinsel istismar ve tecavüz iddiasıyla açtığı davada,16 Mart'a kadar savunmasını vermesi konusunda taraflar arasında uzlaşma sağlandı.

Sarraf 16 Mart'a kadar kendisini savunacak.

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Dava dosyası kayıtlarına göre, Sarraf'ın yeni avukatı Robert Anello tarafından mahkemeye yeni bir başvuru yapıldı. Başvuru dilekçesinde,Sarraf'ın, eski hücre arkadaşı Jaber'in iddialarına yönelik savunmasını 16 Mart tarihine kadar vermesi konusunda davacının avukatı Alexei Schacht ile uzlaşma sağlandığı belirtildi.

Sarraf, halen tutuklu olarak bulunduğu Weschester County ceza ve tutukevinde, Jaber'in kendisine tecavüz ve cinsel istismar iddialarıyla yapılan suçlamalarla ilgili tebligatı noter huzurunda 19 Ocak'ta imzalamıştı.

Sarraf, New York'a getirildikten sonra ilk konulduğu ceza ve tutukevi olan Manhattan'daki Metropolitan Cezaevi'nde (MCC) geçirdiği zamanda, aynı hücrede kaldığı Jaber, iddialarıyla ilgili dava açılması talebinde bulunmuştu.

Jaber, dava dilekçesinde Sarraf'ın'ın kendisine defalarca cinsel istismarda bulunduğunu ve zorla tecavüz ettiğini iddia etmişti.

MEHMET HAKAN ATİLLA YENİDEN HAKİM KARŞISINDA ÇIKIYOR

Rıza Sarraf davasında yargılanıp beş ayrı iddiadan suçlu bulunan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla yarın yeniden hakim karşısına çıkıyor.

Atilla'nın 24 Ocak’ta mahkemeye yaptığı başvuruda, yargılanması sırasında delil yetersizliğinden dolayı davanın düşürülüp hakkında beraat kararı verilmesi için başvuracağını açıklamasına rağmen, mahkemeye verilen dilekçede Atilla'nın bu istekten vazgeçmesi hakim Richard Berman'ın kafasını karıştırdı.

Hakim Berman, kafasını karıştıran gelişmelerle ilgili bir karara varmak için konunun bir duruşmada ele alınmasına karar vermiş; Atilla'nın davanın düşürülmesi ve beraat etmesi için yaptığı başvurudan vazgeçmesinin kendi rızasıyla olduğunu kendine direk olarak söylemesi için 6 Şubat günü yapılacak yeni bir duruşma için mahkemeye çağırmıştı.

3 Ocak'ta 12 kişilik jüri heyetinin altı ayrı suçlamadan beşinde suçlu bulduğu Atilla'ya verilecek cezayla ilgili duruşma 11 Nisan'da New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde yapılacak.(sözcü)

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