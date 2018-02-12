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13.02.2018 05:55

Reuters'dan çarpıcı Esad iddiası

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Reuters'dan çarpıcı Esad iddiası
Reuters haber ajansı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Afrin’de “Türkiye’ye karşı Suriyeli Kürtlere dolaylı olarak yardım ettiğini” yazdı.

Haberde, “Hükümet yanlısı güçler ve Kürtlerin öncülüğündeki birlikler, Suriye’nin diğer bölgelerinde ve Şam’da birbirleriyle savaştılar. Şam yönetimi Kürtlerin özerklik taleplerine karşı çıktı. Ama Afrin’de ortak bir düşmanları ve Türkiye’nin ilerleyişini durdurmak için ortak çıkarları var” dendi.

Evrensel'in aktardığına göre, Ajansa konuşan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Sözcüsü Kino Gabriel de “Afrin’e takviye kuvvet göndermenin farklı yolları var ama asıl temel yol, rejim birliklerinden geçiyor. Afrin’e takviye ulaştırılması için her iki taraf arasında mutabakat var” dedi.

Uluslararası Kriz Grubunun Üst Düzey Suriye Analisti Noah Bonsey ise “Rejim, Fırat Nehri’nin doğusuna saldırırken bir yandan da YPG’nin Afrin’e geçişine izin verdi. Bunun aralarındaki ilişkinin iyi olduğuna işaret ettiğini düşünüyorum” yorumunu yaptı.

Ancak Bonsey, “Suriye’nin kuzeydoğusunun geleceğinin ne olacağına ilişkin hâlâ YPG ile rejim arasında önemli görüş ayrılıkları var” diye de ekledi.

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