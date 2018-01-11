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11.01.2018 08:55

Reuters: Türkiye'de patlayıcı yüklenen gemi Yunanistan tarafından durduruldu

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Reuters: Türkiye'de patlayıcı yüklenen gemi Yunanistan tarafından durduruldu
Yunanistan, Türkiye’nin Mersin ve İskenderun limanlarından yüklenmiş bomba yapımında kullanılan malzemeleri taşıyan ve Libya’ya doğru seyreden Tanzanya bandıralı bir gemiyi durdurdu.

Reuters ‘in haberine göre Yunanistan donanması, Tanzanya bandıralı olduğu öğrenilen gemiyi Girit açıklarında durdurdu.

Girit yakınlarında seyreden gemide amonyum nitrat, elektriksiz patlayıcılar ve 11 adet sıvılaştırılmış petrol gazı tankı bulunduğu bildirildi.

8 GÖZALTI

İddiaya göre gemide yer alan belgeler, malzemelerin Mersin ve İskenderun limanlarından yüklendiği ve geminin Cibuti ve Umman’a gitmeyi planladığını ortaya koydu.

Ancak yapılan ilk soruşturmalara göre geminin kaptanı taşınan yükün tamamının Libya’daki Misrata limanına götürülmesi talimatını aldığını söyledi.

Gemi mürettebatından 8 kişi gözaltına alındı.

 

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