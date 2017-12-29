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29.12.2017 12:45

Reina önünde anma töreni

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Reina önünde anma töreni
Beşiktaş Belediyesi, 2017’nin ilk saatlerinde Reina’da meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlar için anma töreni düzenleyecek.

Teröre karşı barış, kardeşlik ve birlik beraberlik mesajlarının verileceği törende, dualar edilecek Reina katliamında hayatını kaybedenler anılacak. Saldırının gerçekleştiği yerde, yapılacak olan törene İstanbul’da görev yapan çok sayıda konsolos da katılacak. Anma 31 Aralık Pazar günü saat 13:30'da Ortaköy'de Reina önünde yapılacak.

Reina katliamının, birinci yıldönümünde anma töreni
Geçen sene yılbaşında Reina’da düzenlenen hain terör saldırısında, 39 kişi hayatını kaybetmiş 79 kişi de yaralanmıştı. Beşiktaş Belediyesi hain terör saldırının birinci yıldönümünde teröre en güzel mesajı Ortaköy’de verecek.  Dünyaya birlik beraberlik ve barış mesajlarının verileceği törende, dualar edilecek, Reina saldırısında hayatını kaybedenler anılacak. Çok sayıda konsolosun da katılacağa törene Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar da katılacak. Teröre lanet okunacak, barış ve kardeşlik mesajlarının verileceği bu günde siz değerli basın mensuplarını da aramızdan görmekten mutluluk duyarız
SAAT: 13.00
YER: ORTAKÖY REİNA 
TARİH: 31/12/2017 (PAZAR)
 

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