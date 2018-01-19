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19.01.2018 14:15

"Rehberiniz bilim, önderiniz Atatürk olsun!"

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"Rehberiniz bilim, önderiniz Atatürk olsun!"
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Atatürk Lisesi’nde 2017-2018 eğitim öğretim yılı yarıyıl kapanış törenine katıldı.

Öğrencilere hitaben konuşan Başkan Taşdelen, “Yanılmak kandırılmak istemiyorsanız, rehberiniz bilim ve akıl, önderiniz Mustafa Kemal Atatürk olsun” dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Atatürk Lisesi’nde 2017-2018 eğitim öğretim yılı yarıyıl kapanış törenine katıldı.

Okulun spor salonunda düzenlenen törende yer alan öğrencilere hitaben konuşan Başkan Taşdelen, “Devletin önemli kademelerinde, sanatta, edebiyatta var olmuş mezunlar veren Türkiye’nin önemli liselerinden birindeyiz. Eminim ki şu an aranızda, ‘o da Atatürk lisesi mezunu’ diyeceğimiz arkadaşlarımız oturuyor” dedi.

“HEDEFİNİZE ULAŞMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞIN”

Çankaya Belediyesi olarak okullara önemli destekler verdiklerini belirten Taşdelen, “Çünkü eğitim çok önemli. Ben hepinizin bir hayali, hedefi olmasını ve o hayale ulaşmak için çok çalışmanızı diliyorum. Asla bilimin ve aklın yolundan ayrılmayın” diye konuştu.

Taşdelen’in, “Yanılmak kandırılmak istemiyorsanız, rehberiniz bilim ve akıl, önderiniz Mustafa Kemal Atatürk olsun” sözleri de salonda büyük alkış aldı. Tören, Başkan Taşdelen’in, okul başarılarıyla dereceye girenler başta olmak üzere öğrencilere karnelerini vermesiyle sona erdi. 

 

 

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