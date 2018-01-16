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16.01.2018 16:15

Recep Aktuğ'un acı günü

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Recep Aktuğ'un acı günü
Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı Hilmi Önal rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Recep Aktuğ annesini kaybetti.

Aktuğ, üzüntüsünü sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. 

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Ünlü oyuncu, 2016 yılında ablasını kaybetmiş ve acı haberi "CANIM GİTTİ CANIM...IŞIKLAR İÇİNDE UYUSUN" notuyla Instagram sayfasından duyurmuştu.


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