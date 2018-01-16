Recep Aktuğ'un acı günü

Aktuğ, üzüntüsünü sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncu, 2016 yılında ablasını kaybetmiş ve acı haberi "CANIM GİTTİ CANIM...IŞIKLAR İÇİNDE UYUSUN" notuyla Instagram sayfasından duyurmuştu.
Aktuğ, üzüntüsünü sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncu, 2016 yılında ablasını kaybetmiş ve acı haberi "CANIM GİTTİ CANIM...IŞIKLAR İÇİNDE UYUSUN" notuyla Instagram sayfasından duyurmuştu.
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