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09.02.2018 19:50

Raşit Tükel ve Taner Gören hakkında yeni gelişme

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Raşit Tükel ve Taner Gören hakkında yeni gelişme
TTB Başkanı Raşit Tükel ile TTB yöneticisi Taner Gören'e görevden üç ay uzaklaştırma cezası verilmişti.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, TTB Başkanı Raşit Tükel ile TTB yöneticisi Taner Gören'e verilen uzaklaştırma kararının iptal edildiğini açıkladı. Raşit Türkel ve Taner Gören pazartesi işbaşı yapacak.

 

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