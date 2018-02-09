Raşit Tükel ve Taner Gören hakkında yeni gelişme

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, TTB Başkanı Raşit Tükel ile TTB yöneticisi Taner Gören'e verilen uzaklaştırma kararının iptal edildiğini açıkladı. Raşit Türkel ve Taner Gören pazartesi işbaşı yapacak.

BİR YANLIŞTAN DAHA DÖNÜLDÜ: TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ile TTB MK Üyesi Prof. Dr. Taner Gören hakkındaki görevden uzaklaştırma kararı iptal edildi. Her iki hoca da pazartesi günü işbaşı yapacak. Buna en çok hastaları sevinecek...