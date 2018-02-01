Raşit Türkel ile ilgili yeni gelişme!

Yarkadaş: "Hukuksuzca gözaltına alınan doktorları bu kez de işten atarak sindirmeye çalışıyorlar."

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, gözaltına alınan TTB Başkanı Raşit Tükel ile TTB yöneticisi Taner Gören'e görevden üç ay uzaklaştırma cezası verildiğini duyurdu. Yarkadaş, Dr. Şeyhmus Gökalp'in işine son verildiğini de açıkladı.

Sosyal medya hesabından doktorlara yönelik gelişmeleri duyuran CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "AKP'nin muhalif doktorlara yönelik uygulaması tam bir aydın kırımıdır" ifadesini kullandı.

AKP'YE ÇAĞRI YAPTI

"Görevden uzaklaştırma ve işten atma kararını derhal geri çekin" çağrısı yapan Yarkadaş, "Henüz ifadeleri bile alınmamış olan doktorlara 'hüküm giymiş kişi' muamelesi yapamazsınız" tepkisini gösterdi.

Yarkadaş sosyal medya hesabında ise şu görüşleri paylaştı:

"AKP talimat verir de İstanbul Üni. Rektörlüğü durur mu! İÜ yönetimi, TTB Başkanı Raşit Tükel hakkında, gözaltına alındığı gün, üç aylığına görevden uzaklaştırma kararı almış... Yazıklar olsun bu kararı alanlara! Onlar; mesleğin onurunu değil, iktidarı savunmanın utancını yaşayacaklar!

İÜ'de Tükel'i görevden uzaklaştırma kararına imza atan yöneticiler; şunu unutmayın ki; Raşit Tükel üniversitenizde en yüksek oyu alarak Rektörlük hakkını kazanmıştı. Sandıkta yenemediğiniz ve hakkını gasp ettiğiniz Tükel'e hukuksuzluklarınızla da başeğdiremezsiniz! Yaptığınızın adı tam anlamıyla fırsatçılıktır!

İÜ'nün 'fırsatçı' yönetiminin yüz kızartıcı bir kararı ise şu: TTB yöneticisi, Prof. Dr. Kardiyolog Taner Gören de İÜ'nün kararıyla görevinden üç ay uzaklaştırılmış.. Hem de gözaltına alındığı sabah... AKP, Taner Gören'e Yaşar Kemal'in, Vedat Türkali'nin doktoru olmanın bedelini ödetiyor...

Ya Merkez Bankası'na ne demeli! TTB yöneticileri arasında bulunan Dr. Şeyhmus Gökalp'in Diyarbakır Merkez Bankası'ndaki işine son verildi. Ayıptır ayıp! Dr. Gökalp hangi yüz kızartıcı suçu işledi de görevine son verdiniz? Muhaliflere düşmanca davranmayın!

AKP'nin Hipokrat yeminine bağlı kalan doktorlara uyguladığı baskının adı; AYDIN KIRIMIDIR! AKP, yaşatma misyonuna sahip çıkan doktorları hedef alarak, topluma gözdağı vermeye ve sindirmeye çalışıyor. Oysa ki; aydın düşmanlığı hiçbir iktidarı yaşatmadı!"

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN SKANDAL MESAJ

CHP'li Yarkadaş, doktorlara yönelik düşmanca tavrın bununla sınırlı olmadığını belirterek İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün bilgisayarlarına yüklenen bir mesaja da dikkat çekti.

Yarkadaş, "İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları, bilgisayarlarını açtıklarında "TTB yönetimi milletten özür dilemelidir" mesajıyla karşılaşıyorlar. Türkiye, böyle düşmanca bir tavra, hiçbir zaman şahit olmadı. AKP, kendisiyle birlikte emrindeki bürokratların da akıl sağlıklarını yitirmesine neden oldu" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, konuyu TBMM gündemine taşıdığını da ekledi. Yarkadaş, konuya ilişkin sorularının Başbakan Binali Yıldırım tarafından yanıtlanmasını istedi.

