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29.01.2018 20:50

Rakibine tüküren futbolcuya 6 maç ceza

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Rakibine tüküren futbolcuya 6 maç ceza
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu Fuka Arthur Masuaku, 6 maçtan men cezası aldı.

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan (FA) yapılan açıklamada, Federasyon Kupası 4. tur maçında Wigan takımından Nick Powell'a tükürmesi nedeniyle kırmızı kart gören West Ham United'ın defans oyuncusu Masuaku'ya 6 maçtan men cezası verildiği açıklandı.

 

Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Masuaku, West Ham United'ın Crystal Palace, Watford, Burnley, Brighton & Hove Albion, Liverpool ve Swansea City maçlarında forma giyemeyecek.

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