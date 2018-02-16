PYD'ye katılan İngilize kötü haber

Terör örgütü PYD/PKK'ya katılan İngiltere vatandaşı Aidan James, ülkesinde terör suçlamalarıyla yargılanacak.

Suriye'den İngiltere'ye dönerken 14 Şubat'ta Liverpool Havalimanında gözaltına alınan James, bugün Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

İngiliz polisi, 27 yaşındaki James'in "terör eylemine hazırlık" ve "terör eğitimi verilen yerlerde bulunmak" suçlarından mahkemeye çıkarılacağını duyurdu.

James, İngiltere'den PYD/PKK'ya katılan ve terörle mücadele yasası kapsamında yargılanacak ikinci kişi oldu.

IŞİD'le mücadele bahanesiyle PYD/PKK saflarına katılan İngilizler arasında terörle mücadele yasası kapsamında yargılanan ilk isim eski asker Jim Matthews oldu.

Matthews'in önceki gün görülen duruşmada pasaportuna el koyan mahkeme, eski askere bir sonraki duruşmaya kadar her gece evinde uyumasını şart koştu. Matthews'in yargılanmasına 1 Mart’ta yapılacak ikinci duruşma ile devam edilecek.

PKK, 2001'den beri İngiltere'de terör örgütleri listesinde bulunsa da PYD listede yer almıyor. Bununla birlikte İngiliz makamları uzun süredir Suriye'deki silahlı örgütlere katılanların ülkeye döndüklerinde terörle mücadele yasası kapsamında kovuşturulabileceği uyarısını yapıyordu.