  • BIST 116.511
  • Altın 162,527
  • Dolar 3,7374
  • Euro 4,6518
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
17.02.2018 00:20

PYD'ye katılan İngilize kötü haber

»
PYD'ye katılan İngilize kötü haber
Terör örgütü PYD/PKK'ya katılan İngiltere vatandaşı Aidan James, ülkesinde terör suçlamalarıyla yargılanacak.

Suriye'den İngiltere'ye dönerken 14 Şubat'ta Liverpool Havalimanında gözaltına alınan James, bugün Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak. 

İngiliz polisi, 27 yaşındaki James'in "terör eylemine hazırlık" ve "terör eğitimi verilen yerlerde bulunmak" suçlarından mahkemeye çıkarılacağını duyurdu. 

James, İngiltere'den PYD/PKK'ya katılan ve terörle mücadele yasası kapsamında yargılanacak ikinci kişi oldu. 

IŞİD'le mücadele bahanesiyle PYD/PKK saflarına katılan İngilizler arasında terörle mücadele yasası kapsamında yargılanan ilk isim eski asker Jim Matthews oldu. 

Matthews'in önceki gün görülen duruşmada pasaportuna el koyan mahkeme, eski askere bir sonraki duruşmaya kadar her gece evinde uyumasını şart koştu. Matthews'in yargılanmasına 1 Mart’ta yapılacak ikinci duruşma ile devam edilecek. 

PKK, 2001'den beri İngiltere'de terör örgütleri listesinde bulunsa da PYD listede yer almıyor. Bununla birlikte İngiliz makamları uzun süredir Suriye'deki silahlı örgütlere katılanların ülkeye döndüklerinde terörle mücadele yasası kapsamında kovuşturulabileceği uyarısını yapıyordu. 

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Yıldırım'dan Almanya açıklaması16 Şubat 2018 Cuma 21:42
  • Lübnan medyasında flaş Afrin iddiası16 Şubat 2018 Cuma 21:23
  • Merkel'den Deniz Yücel yorumu: Diğerleri de adil ve hızlı yargılanmalı16 Şubat 2018 Cuma 21:15
  • 'ABD, PYD'yi yarı yolda bırakacak'16 Şubat 2018 Cuma 21:02
  • Hollanda'daki "soykırım" tasarısı henüz parlamendo gündemine gelmedi16 Şubat 2018 Cuma 20:06
  • Türkiye'den o ülkeye iltica başvuruları iki kat arttı16 Şubat 2018 Cuma 19:58
  • Hollanda parlamentosu'ndan skandal 1915 kararı16 Şubat 2018 Cuma 18:08
  • Merkel'den Deniz Yücel kararı için ilk yorum16 Şubat 2018 Cuma 16:25
  • The Times'a konuştu! İşte o teröristin Türkiye için söyledikleri16 Şubat 2018 Cuma 10:18
  • Bakanların, personelle cinsel ilişkiye girmesini yasakladı16 Şubat 2018 Cuma 02:31
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti